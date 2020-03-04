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04.03.2020 22:18
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Из-за коронавируса в Италии закрыли школы и вузы

Правительство Италии приняло решение закрыть школы и вузы страны на 10 дней из-за вспышки коронавируса, заявила 4 марта глава министерства образования Лучия Адзолина.

"Мы решили приостановить преподавательскую деятельность с завтрашнего дня до 15 марта", - заявила она в ходе совместного выступления с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Надеюсь, что ученики смогут вернуться в школы как можно скорее. Я делаю все ради того, чтобы важнейшая государственная функция предоставлялась для всех учащихся даже на дистанционной основе", - сказала министр.

Как заявил Конте, итальянские власти принимают все меры для сдерживания распространения вируса.

"Система здравоохранения, какой бы эффективной она ни была, рискует стать перегруженной из-за высокого числа госпитализированных", - сказал премьер.

В среду глава национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране превысило три тысячи человек, жертвами инфекции стали 107 человек.

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Комментарии (1)

hal9000
Говорят по итальянски..)..это все сицилийская мафия виновата...
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