Из-за коронавируса в Италии закрыли школы и вузы

"Мы решили приостановить преподавательскую деятельность с завтрашнего дня до 15 марта", - заявила она в ходе совместного выступления с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Надеюсь, что ученики смогут вернуться в школы как можно скорее. Я делаю все ради того, чтобы важнейшая государственная функция предоставлялась для всех учащихся даже на дистанционной основе", - сказала министр.