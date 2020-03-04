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04.03.2020 20:45
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«Случилось странное». Один из каршерингов устроил пользователям «восстание машин»

Каршеринговый сервис BelkaCar вечером 4 марта напугал своих клиентов: их завалило сообщениями с «угрозами» снятия денег с аккаунта. Сервис оперативно объяснился: «Не переживайте».

«Сейчас случилось странное, – рассказывает один из пользователей, Артур, в Facebook. – Каршеринговая компания BelkaСar прислала мне уведомление о том, что я забронировал у них машину. Вот прямо сейчас. А я в кино сижу, куча людей это могут подтвердить. Пытаюсь войти в аккаунт – пишет «сбой». Пытаюсь позвонить им – звонки не идут, просто тишина в трубке. Попробовал зайти в другой аккаунт – тоже пишут, что сбой. А меж тем «Белка» присылает все новые сообщения, что бронь скоро будет платной, затем – что она уже платная. Что делать-то?».

«Восстание машин», – иронизируют в комментариях.

Примерно в то же время, когда Артур из кино набирал свой «крик о помощи», компания в соцсетях успокоила взволнованных автомобилистов. «Если вам пришло пуш-сообщение о брони автомобиля или переходе в платный режим, но вы этого не делали, а теперь не можете зайти в приложение, – не переживайте, авто не забронировано», – сообщили в компании. Причиной рассылки стал технический сбой, деньги с клиентских счетов списываться не будут. «Скоро всё восстановим», – обещает сервис и просит прощения «за ложное беспокойство».

Скриншот из&nbsp;<a href="https://twitter.com/BelkaCar_ru" class="_">twitter.com/BelkaCar_ru</a>
Скриншот из twitter.com/BelkaCar_ru

BelkaСar пришла на рынок Петербурга в 2018 году, к тому моменту она была крупнейшим каршерингом Москвы.

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