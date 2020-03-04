Каршеринговый сервис BelkaCar вечером 4 марта напугал своих клиентов: их завалило сообщениями с «угрозами» снятия денег с аккаунта. Сервис оперативно объяснился: «Не переживайте».



«Сейчас случилось странное, – рассказывает один из пользователей, Артур, в Facebook. – Каршеринговая компания BelkaСar прислала мне уведомление о том, что я забронировал у них машину. Вот прямо сейчас. А я в кино сижу, куча людей это могут подтвердить. Пытаюсь войти в аккаунт – пишет «сбой». Пытаюсь позвонить им – звонки не идут, просто тишина в трубке. Попробовал зайти в другой аккаунт – тоже пишут, что сбой. А меж тем «Белка» присылает все новые сообщения, что бронь скоро будет платной, затем – что она уже платная. Что делать-то?».