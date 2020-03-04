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04.03.2020 20:40
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«Зенит» вышел в полуфинал Кубка России, обыграв на выезде «Ахмат»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч четвертьфинала Кубка России против «Ахмата» в среду, 4 марта, в Грозном. Петербуржцы выиграли со счётом 2:1.

Хозяева поля отличились первыми. Забил на 59 минуте с пенальти Роши Одисе. «Зенит» сравнял благодаря голу Эмилиано Ригони на 78-й минуте. Победу принёс точный удар Юрия Жиркова в дополнительном тайме на 97 минуте.

Напомним, что на матче произошли беспорядки среди болельщиков. Грозненцам не понравилось, что гости из Петербурга разделись до пояса на трибуне.

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