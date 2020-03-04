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04.03.2020 20:55
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Эрдоган хочет договориться о прекращении огня в Сирии на встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Встреча запланирована на 5 марта в Москве, пишет «Коммерсант».

«Мы ожидаем скорое прекращение огня в регионе»,— сказал Эрдоган журналистам, которые спросили его о перспективах двухсторонней. Глава Турции обещал, что все подробности итогов переговоров они с президентом россии расскажут на пресс-конференции.

«Мы поделимся с ними (журналистами) многим. Ничто не останется скрытым»,— сказал президент Турции.

Напомним, 27 февраля Турция начала операцию «Щит весны» после того, как стало известно о гибели более 30 турецких военных в результате авиаудара сирийских сил. По данным Минобороны Турции, с начала операции убиты более 3 тыс. сирийских солдат.

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Комментарии (1)

idiot
Крутка крутится - бабло на счетах мутится. А где то гибнут люди за их поганые деньги.
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