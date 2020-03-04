Эрдоган хочет договориться о прекращении огня в Сирии на встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Встреча запланирована на 5 марта в Москве, пишет «Коммерсант».



«Мы ожидаем скорое прекращение огня в регионе»,— сказал Эрдоган журналистам, которые спросили его о перспективах двухсторонней. Глава Турции обещал, что все подробности итогов переговоров они с президентом россии расскажут на пресс-конференции.



«Мы поделимся с ними (журналистами) многим. Ничто не останется скрытым»,— сказал президент Турции.

