Следственный комитет показал видео с места, где обнаружили останки, предположительно знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко
Рязанское следственное управление СКР опубликовало видео с места, где были обнаружены останки, которые могут принадлежать пропавшей без вести в 2017 году Екатерины Левченко, подруги фигурантов дела «Сети».
Ролик появился на YouTube-канале ведомства 4 марта. Кости и часть вещей якобы нашлись в лесу у деревни Лопухи Рязанской области. Ранее телеканал RT сообщил, что на фрагменты наткнулся охотник, однако, СКР эту информацию опровергает, заявляя, что находка была сделана в рамках поисковых мероприятий. На видео сотрудник управления прикапывает снег рядом с ямой, в которой, как предполагается, и лежало тело.
В конце февраля после публикации расследования «Медузы» о возможной причастности фигурантов дела «Сети» к убийству Левченко и её бойфренда Артема Дорофеева, а также обращения родителей молодых людей, СК возбудил уголовное дело. Накануне издание опубликовало интервью Алексея Полтовца, который рассказал о том, как участвовал в убийстве пары. Подлинность его слов еще предстоит проверить следствию.