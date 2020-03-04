Twitter запретил рекламу, связанную с коронавирусом

Сеть микроблогов Twitter заявила о том, что будет чистить посты рекламодателей, которые пытаются заработать на коронавирусе. Об этом 4 марта пишет «Коммерсант».



«Мы заблокируем любые попытки рекламодателей из конъюнктурных соображений использовать вспышку COVID-19 для публикации неуместной рекламы. Государственным учреждениям, которые хотят распространять информацию, связанную со здравоохранением, будет разрешено публиковать объявления о COVID-19»,— сообщили в Twitter.



Аналогичные запреты ранее ввел Facebook. Соцсеть заявила о том, что будет блокировать рекламу с информацией о лечении или профилактике коронавируса COVID-19, если информация, провоцирующая рост паники. Также Facebook планирует удалять фейковые новости о вирусе. Помимо это соцсеть заявил том, что даст сообщениям ВОЗ бесплатно приоритетные места для новостей о коронавирусе.

