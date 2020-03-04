FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
66.08р73.74р
04.03.2020 20:11
0
Печать

Twitter запретил рекламу, связанную с коронавирусом

Сеть микроблогов Twitter заявила о том, что будет чистить посты рекламодателей, которые пытаются заработать на коронавирусе. Об этом 4 марта пишет «Коммерсант».

«Мы заблокируем любые попытки рекламодателей из конъюнктурных соображений использовать вспышку COVID-19 для публикации неуместной рекламы. Государственным учреждениям, которые хотят распространять информацию, связанную со здравоохранением, будет разрешено публиковать объявления о COVID-19»,— сообщили в Twitter.

Аналогичные запреты ранее ввел Facebook. Соцсеть заявила о том, что будет блокировать рекламу с информацией о лечении или профилактике коронавируса COVID-19, если информация, провоцирующая рост паники. Также Facebook планирует удалять фейковые новости о вирусе. Помимо это соцсеть заявил том, что даст сообщениям ВОЗ бесплатно приоритетные места для новостей о коронавирусе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний