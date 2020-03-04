Потерпевшие по делу о ДТП на КАД, где грузовик расплющил стоящее такси, получат 500 и 800 тыс. руб.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по типичной для КАД аварии: грузовик наехал на стоящую легковушку. Виновным признан водитель грузовика. Женщина-таксист скончалась.

Как сообщает 4 марта объединённая пресс-служба судов, Юрий Голубов осуждён по статье 264, часть 3, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорён к лишению свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года, а также лишён водительских прав на 1,5 года. ДТП произошло 3 июля 2018 года около 14:50 на 58-м километре внешнего кольца, что между Красносельским и Таллинским шоссе, — «Фонтанка» писала о нём. Голубов управлял тягачом «Вольво», принадлежащим ООО «Леноблтранс», с двумя полуприцепами (по словам очевидцев, с контейнерами). Он двигался в правой полосе со скоростью 82 км/ч, но и она «не обеспечила ему возможность постоянного контроля»: грузовик врезался в стоящий в правой полосе «Хёндэ Солярис» с включённой аварийной световой сигнализацией. С тяжёлыми травмами были госпитализированы две женщины из «Соляриса»: водитель и пассажирка. Водитель в тот же день скончалась в больнице.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Кадр из видео vk.com/spb_today

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

По мнению суда, Голубов «проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и её изменениям», у него были все возможности «заблаговременно обнаружить» стоящую машину: видимость была ничем не ограничена, дорога сухая. Но он «своевременно мер к снижению скорости не принял, не избрал до него необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения». Подсудимый полностью признал вину. Родственник погибшей женщины и пострадавшая пассажирка подали гражданские иски о возмещении морального вреда. Суд постановил удовлетворить их частично. Родственнику погибшей ООО «Леноблтранс» должен выплатить 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, в счет компенсации расходов на представителя для оказания юридической помощи — 50 тысяч рублей. Пострадавшей от «Леноблтранса» полагается 500 тысяч рублей. Подбитый «Солярис» был машиной такси. Один из очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывал, что незадолго до ДТП видел это такси — оно ехало в среднем ряду со спущенным колесом (покрышки были лысые). Из-за пробитого колеса машине пришлось остановиться.