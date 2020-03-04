Мундепу присудили компенсацию в 3 тысячи рублей за задержание на Первомае

Муниципальный депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин отсудил компенсацию в 3 тысячи рублей за незаконное задержание на митинге 1 мая 2019 года. Такое решение 4 марта принял Смольнинский районный суд, рассказал «Фонтанке» народный избранник. Он назвал решение «издевательским» и планирует его обжаловать.



Василия Кунина задержали во время разгона Первомая, который подробно освещала «Фонтанка». Он был одним из тех, кто шел во главе колонны «Объединенных демократов».



«К тому моменту полиция уже задержала многих организаторов и активистов. Хватали в первую очередь тех, кто громче всего скандировал, и организаторов, которых полицейские, судя по всему, знали в лицо. Мы подошли к вышеуказанному адресу, и полицейские начали задержания. Колонна остановилась. Мы продолжали скандировать, организаторы пытались выяснить причину действий полиции. В этот момент сбоку ко мне подбежало около трёх сотрудников, скрутили руки и повели сначала в полицейскую машину, посадили в клетку для двоих человек, потом через 5 минут перевели уже в автозак», — рассказал народный избранник.

