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04.03.2020 18:34
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Стало известно, куда из Петербурга могли «уехать» медицинские маски

Стало известно, куда могли деться из Петербурга и Ленобласти медицинские маски. Белорусская полиция 4 марта задержала в Минске торговца российскими изделиями. Изъятое могло бы ненадолго обезопасить 12 тысяч человек.

Сотрудники минского УБЭП поймали 26-летнего местного бизнесмена, который продавал медицинские маски по многократно завышенной стоимости. Приобретал он их в России, покупателей искал через соцсети.

Задержали предприимчивого молодого человека с поличным. Всего изъято 12 800 изделий на общую сумму около 10 800 белорусских рублей (320 294 российских рубля).

Республиканское МВД сообщает, что весь товар изъят, на минчанина составлен административный протокол о незаконной предпринимательской деятельности.

Фото: пресс-секретарь МВД Беларуси
Фото: пресс-секретарь МВД Беларуси
Фото: пресс-секретарь МВД Беларуси
Фото: пресс-секретарь МВД Беларуси
Фото: пресс-секретарь МВД Беларуси

В среду «Фонтанка» не нашла медицинских масок в аптеках Петербурга и Ленобласти. В государственной фармацевтической службе корреспонденту порекомендовали заняться шитьём.

Чтобы пресечь спекуляции в сопредельных государствах, правительство России запретило вывозить за рубеж отечественные маски, бахилы, бинты, респираторы, костюмы химзащиты и другие приспособления, которые, в теории, могут уберечь от коронавируса.

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