Стало известно, куда могли деться из Петербурга и Ленобласти медицинские маски. Белорусская полиция 4 марта задержала в Минске торговца российскими изделиями. Изъятое могло бы ненадолго обезопасить 12 тысяч человек.



Сотрудники минского УБЭП поймали 26-летнего местного бизнесмена, который продавал медицинские маски по многократно завышенной стоимости. Приобретал он их в России, покупателей искал через соцсети.



Задержали предприимчивого молодого человека с поличным. Всего изъято 12 800 изделий на общую сумму около 10 800 белорусских рублей (320 294 российских рубля).

