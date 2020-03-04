Стало известно, куда могли деться из Петербурга и Ленобласти медицинские маски. Белорусская полиция 4 марта задержала в Минске торговца российскими изделиями. Изъятое могло бы ненадолго обезопасить 12 тысяч человек.
Сотрудники минского УБЭП поймали 26-летнего местного бизнесмена, который продавал медицинские маски по многократно завышенной стоимости. Приобретал он их в России, покупателей искал через соцсети.
Задержали предприимчивого молодого человека с поличным. Всего изъято 12 800 изделий на общую сумму около 10 800 белорусских рублей (320 294 российских рубля).
Республиканское МВД сообщает, что весь товар изъят, на минчанина составлен административный протокол о незаконной предпринимательской деятельности.
В среду «Фонтанка» не нашла медицинских масок в аптеках Петербурга и Ленобласти. В государственной фармацевтической службе корреспонденту порекомендовали заняться шитьём.
Чтобы пресечь спекуляции в сопредельных государствах, правительство России запретило вывозить за рубеж отечественные маски, бахилы, бинты, респираторы, костюмы химзащиты и другие приспособления, которые, в теории, могут уберечь от коронавируса.