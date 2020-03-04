«Адмиралтейские верфи» наберут 500 рабочих, чтобы справиться с супертраулерами и платформой для Ледовитого океана. Обещают 90 тысяч рублей

Петербургские «Адмиралтейские верфи» запустили самый масштабный за последние семь лет набор рабочих судостроительных специальностей.



В связи с высокой загрузкой по гражданским проектам предприятие планирует принять на работу более 500 рабочих: газорезчиков, сборщиков-достройщиков, трубопроводчиков, гуммировщиков, сборщиков корпусов металлических судов, маляров, гибщиков и слесарей-монтажников.



Людей соблазняют обучением в два-три месяца, стипендией до 30 тысяч рублей и средней зарплатой около 90 тысяч рублей.

