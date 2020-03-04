«Адмиралтейские верфи» наберут 500 рабочих, чтобы справиться с супертраулерами и платформой для Ледовитого океана. Обещают 90 тысяч рублей
Петербургские «Адмиралтейские верфи» запустили самый масштабный за последние семь лет набор рабочих судостроительных специальностей.
В связи с высокой загрузкой по гражданским проектам предприятие планирует принять на работу более 500 рабочих: газорезчиков, сборщиков-достройщиков, трубопроводчиков, гуммировщиков, сборщиков корпусов металлических судов, маляров, гибщиков и слесарей-монтажников.
Людей соблазняют обучением в два-три месяца, стипендией до 30 тысяч рублей и средней зарплатой около 90 тысяч рублей.
В постройке у «Адмиралтейских верфей» сейчас серия больших морозильных рыболовных супертраулеров проекта СТ-192 для «Русской рыбопромышленной компании». Там же строится уникальная ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс».
Справка:
АО «Адмиралтейские верфи» — центр неатомного подводного кораблестроения России с 315-летней историей. В настоящее время в работе у них, помимо гражданских заказов, находятся две серии подводных лодок для ВМФ России и серия патрульных кораблей ледового класса. Численность предприятия составляет около 7000 человек.