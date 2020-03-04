Znak.com: Социологи отбраковывают россиян, которые выступают против правок Конституции
Социологи ВЦИОМ прерывают интервью с респондентами, если они сообщают, что намерены голосовать «против» на общероссийском голосовании по конституционным поправкам Владимира Путина. Об этом со ссылкой на участницу социологического исследования в среду, 4 марта, сообщает Znak.com.
Издание цитирует социолога Марию Волькенштейн, которая рассказала о своём диалоге с участником социологического исследования.
«На ответ — буду голосовать против — интервьюер сказал — квота на таких людей закрыта, я, к сожалению, не могу больше задавать вам вопросы. Это был ВЦИОМ», — написала Волькенштейн.
При этом в комментариях к публикации появились читатели Волькенштейн, которые тоже сталкивались с такими ситуациями.
На момент публикации государственная социологическая служба не прокомментировала ситуацию в ответ на запрос «Фонтанки».
В конце февраля ВЦИОМ представил данные, согласно которым принять участие в общероссийском голосовании по президентским поправкам в Конституцию готовы две трети россиян. «Скорее да» ответил каждый четвёртый гражданин (25%). Определённо «да» сказал 41% граждан РФ.
При этом доля тех, кто на идею голосования смотрит скептически или негативно, не превышала суммарно 11%. Ещё 22% на момент проведения опроса «не определились».
Сегодня в ЦИК рассказали, как потратят почти 15 млрд рублей, выделенных на это голосование.
Ожидается, что второе чтение законопроекта президента РФ Владимира Путина по конституционным поправкам с учётом уточнений от 2 марта пройдёт уже 10 марта. 11 марта одобрить изменения готов Совет Федерации. Общероссийское голосование по изменениям в Конституции намечено на среду, 22 апреля.