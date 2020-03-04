Социологи ВЦИОМ прерывают интервью с респондентами, если они сообщают, что намерены голосовать «против» на общероссийском голосовании по конституционным поправкам Владимира Путина. Об этом со ссылкой на участницу социологического исследования в среду, 4 марта, сообщает Znak.com.



Издание цитирует социолога Марию Волькенштейн, которая рассказала о своём диалоге с участником социологического исследования.



«На ответ — буду голосовать против — интервьюер сказал — квота на таких людей закрыта, я, к сожалению, не могу больше задавать вам вопросы. Это был ВЦИОМ», — написала Волькенштейн.

