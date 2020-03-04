FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 18:14
3
Печать

Znak.com: Социологи отбраковывают россиян, которые выступают против правок Конституции

Социологи ВЦИОМ прерывают интервью с респондентами, если они сообщают, что намерены голосовать «против» на общероссийском голосовании по конституционным поправкам Владимира Путина. Об этом со ссылкой на участницу социологического исследования в среду, 4 марта, сообщает Znak.com.

Издание цитирует социолога Марию Волькенштейн, которая рассказала о своём диалоге с участником социологического исследования.

«На ответ — буду голосовать против — интервьюер сказал — квота на таких людей закрыта, я, к сожалению, не могу больше задавать вам вопросы. Это был ВЦИОМ», — написала Волькенштейн.

При этом в комментариях к публикации появились читатели Волькенштейн, которые тоже сталкивались с такими ситуациями.

Фото: скриншот facebook.com
Фото: скриншот facebook.com

На момент публикации государственная социологическая служба не прокомментировала ситуацию в ответ на запрос «Фонтанки».

В конце февраля ВЦИОМ представил данные, согласно которым принять участие в общероссийском голосовании по президентским поправкам в Конституцию готовы две трети россиян. «Скорее да» ответил каждый четвёртый гражданин (25%). Определённо «да» сказал 41% граждан РФ.

При этом доля тех, кто на идею голосования смотрит скептически или негативно, не превышала суммарно 11%. Ещё 22% на момент проведения опроса «не определились».

Сегодня в ЦИК рассказали, как потратят почти 15 млрд рублей, выделенных на это голосование.

Ожидается, что второе чтение законопроекта президента РФ Владимира Путина по конституционным поправкам с учётом уточнений от 2 марта пройдёт уже 10 марта. 11 марта одобрить изменения готов Совет Федерации. Общероссийское голосование по изменениям в Конституции намечено на среду, 22 апреля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Михаил Бураков
Просто звонят-звонят и никак не могут найти того кто "за"
7215555
Да каждый второй против в стране. За только те ктотв телевизоре про нее слышали мельком
mynine
Наверное, специалисты-социологи смогут сказать точнее, но для опросов чтобы сохранить репрезентативность выборки вводятся квоты по группам опрашиваемых. У меня тоже было такое (по совсем другому поводу) - когда уточнили пол и возраст, отказались от вопросов - квота выбрана.

С другой стороны, надо знать что именно они хотели выяснить путем данного опроса.

Если мнение по поводу отдельных пунктов, то такая квота еще куда ни шло - узнали мнение у тех кто против, нужно знать мнение у тех кто за.

Если же выводят уровень поддержки поправок в населении, то подобная квота будет фальсификацией.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний