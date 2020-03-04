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04.03.2020 21:21
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Китаец получил права и уехал с моста в реку, читая поздравления

Скриншот видео с канала <a href="https://youtu.be/vDoCQ6HKgBM" target="_blank" class="_">MR HERO</a> в Youtube
Скриншот видео с канала MR HERO в Youtube

Всего 10 минут прошло между тем, как житель Китая получил права и документы на новую машину, и тем, как он съехал на этой машине с моста в реку. Как выяснилось, он в этот момент просматривал на смартфоне поздравления с успешным получением прав.

Как объяснил полиции незадачливый водитель по фамилии Чжан, сворачивая на узкий мост, он неожиданно увидел перед собой двух пешеходов и растерялся, пишет 4 марта австралийская News.Com. Чжан запаниковал и резко повернул руль влево, в результате чего автомобиль упал с моста в реку.

Как видно на записи с камер наблюдения, опубликованной на сайте Youtube, к счастью для Чжана, река в этом месте неглубокая, и течения почти нет. Однако выбраться из машины было непросто, поскольку водительскую дверь заклинило, и китайцу пришлось вылезать через пассажирское место.

В результате виновник происшествия отделался вывихом плеча и испугом. Он также благодарит судьбу за то, что машина не сразу пошла ко дну, а некоторое время оставалась на плаву, что, возможно, спасло ему жизнь. Местные жители помогли ему выбраться из воды и снабдили сухой одеждой. Полиция с помощью крана быстро достала автомобиль из воды.

Пока не сообщается, будет ли Чжан платить штраф за просмотр СМС за рулем. В Китае он составляет максимум 200 юаней, то есть около 25 евро. В китайской прессе не раз поднимался вопрос о необходимости ужесточить наказание за использование мессенджеров за рулем. Особенно остро он встал после инцидента в апреле 2019 года, когда женщина погибла на скоростном шоссе в провинции Фудзянь. Полиция установила, что в течение получаса, предшествовавшего аварии, она отправила 34 сообщения.

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