Болельщика «Зенита» арестовали за одиночный штурм гостевой трибуны «Газпром Арены»

Как сообщает объединённая пресс-служба 4 марта, Петроградский районный суд Петербурга привлёк к административной ответственности поклонника футбола Николая Зубанова, который, находясь на стадионе «Газпром Арена», не смог сдержать эмоции и усидеть на своём месте в фанатском секторе сине-бело-голубых.

Пробравшемуся к гостям на матче «Зенит» — «Локомотив» зрителю предстоит подумать о своём поведении в семидневной изоляции. Помимо флага соперников, его грубые прикосновения на себе успел ощутить один из фанатов «железнодорожников».

Как уточняет пресс-служба, пробравшись к гостевым трибунам, он не только попытался стащить символику гостей, но схватил за ногу и скинул с ограждения неустановленного болельщика «Локомотива».



Зубанов объяснил, что сорвать флаг он решил после того, как «железнодорожники» стали выкрикивать оскорбления в адрес «Зенита» и Петербурга. Свою причастность ко второму правонарушению он не признал.



Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на семь суток и запретил посещать любые спортивные соревнования в течение следующих 12 месяцев. Помимо этого болельщику предстоит заплатить штраф 12 тысяч рублей за незаконное перемещение по территории стадиона.



Напомним, 29 февраля на «Газпром Арене» прошёл первый в 2020 году матч «Зенита». Сине-бело-голубые вышли на поле против «Локомотива». Встреча закончилась нулевым счётом. Столкновение фанатов, которое произошло после поступка Зубанова, попало в поле зрения не только полиции, но и руководства петербургского клуба, которое пообещало усилить меры безопасности после этого инцидента.

