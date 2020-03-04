На Замшиной реконструируют теплосеть. Тепла и горячей воды ждут в 168 домах, некоторые — без света
Плановые работы на распределительной сети отразились на температуре в домах Калининского района Петербурга 4 марта. Теплоэнергетики просят потерпеть до вечера.
На коммунальное неблагополучие «Фонтанке» пожаловались жители пятиэтажки на Замшиной, 62. По их словам, батареи в квартирах остыли накануне, тогда же в кранах пропала горячая вода. В службе 004 отвечать на вопросы обречённых закаляться не стали.
Днём в среду после воды и отопления в доме пропал свет. Без электричества остались и в соседних пяти зданиях. «Сижу в пледе и даже чаю горячего не налить», — посетовал читатель.
В «Ленэнерго» сообщили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. Электроснабжение восстановили к 15:35, ждать потепления придётся несколько дольше.
«Теплосеть Санкт-Петербурга» модернизирует распределительную сеть «Замшина». «На участке по Замшиной улице от Антоновской до проспекта Маршала Блюхера выполняется переключение с временного трубопровода на вновь построенный», — рассказывают в пресс-службе. Подключить горячую воду собираются к 17:30, отопление — чуть позднее. По информации нашего издания, в зоне работ находятся 168 домов.