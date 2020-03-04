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04.03.2020 16:29
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На Замшиной реконструируют теплосеть. Тепла и горячей воды ждут в 168 домах, некоторые — без света

Плановые работы на распределительной сети отразились на температуре в домах Калининского района Петербурга 4 марта. Теплоэнергетики просят потерпеть до вечера.

На коммунальное неблагополучие «Фонтанке» пожаловались жители пятиэтажки на Замшиной, 62. По их словам, батареи в квартирах остыли накануне, тогда же в кранах пропала горячая вода. В службе 004 отвечать на вопросы обречённых закаляться не стали.

Днём в среду после воды и отопления в доме пропал свет. Без электричества остались и в соседних пяти зданиях. «Сижу в пледе и даже чаю горячего не налить», — посетовал читатель.

В «Ленэнерго» сообщили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. Электроснабжение восстановили к 15:35, ждать потепления придётся несколько дольше.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» модернизирует распределительную сеть «Замшина». «На участке по Замшиной улице от Антоновской до проспекта Маршала Блюхера выполняется переключение с временного трубопровода на вновь построенный», — рассказывают в пресс-службе. Подключить горячую воду собираются к 17:30, отопление — чуть позднее. По информации нашего издания, в зоне работ находятся 168 домов.

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Комментарии (4)

***_555
Любую новость с этой улицы нужно сопровождать ссылкой на официально утверждённый документ: Реестр наименований элементов улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения), элементов планировочной структуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга
260603371
Это прилагательное женского рода. Так что на Замшиной улице верное написание.
prosto_5e4ce2877d5fb
На Ф-ке "замшесрач" не разгорается, тут для срача полно других причин и поводов.
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