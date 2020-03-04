На Замшиной реконструируют теплосеть. Тепла и горячей воды ждут в 168 домах, некоторые — без света

Плановые работы на распределительной сети отразились на температуре в домах Калининского района Петербурга 4 марта. Теплоэнергетики просят потерпеть до вечера.



На коммунальное неблагополучие «Фонтанке» пожаловались жители пятиэтажки на Замшиной, 62. По их словам, батареи в квартирах остыли накануне, тогда же в кранах пропала горячая вода. В службе 004 отвечать на вопросы обречённых закаляться не стали.



Днём в среду после воды и отопления в доме пропал свет. Без электричества остались и в соседних пяти зданиях. «Сижу в пледе и даже чаю горячего не налить», — посетовал читатель.

