Концепцию РЖД отправили на доработку. Смольный ждет новый вариант к апрелю

По словам Евгения Елина, поступивший в конце декабря документ прошел серию обсуждений как в Смольном, так и внутри РЖД.

Ранее чиновники обещали высказаться о концепции к середине февраля, после чего она будет окончательно утверждена на правлении РЖД. Поскольку проект повлечет заметные изменения в жизни и облике города и потребует корректировок генплана, власти Северной столицы также хотели обсудить его с горожанами.

«Мы дали свои замечания, внутри РЖД, когда начали по всем службам прогонять, возникли свои. Сейчас происходит увязка разных технологических вопросов, в том числе с генпланом, с потребностями города по развитию улично-дорожной сети», — сказал он.



Доработанная концепция ожидается к концу марта, после чего будут создаваться проектные решения. При этом «революционных изменений», по словам вице-губернатора, в документе не произойдет.



«Надо, чтобы были учтены не только текущие интересы города, но и интересы развития, убедиться, что концепция не конфликтует с другими проектами в части инженерных коридоров», — сказал он.



О концепции РЖД стоимостью 600 млрд рублей ранее подробно рассказывала «Фонтанка». В пассажирской части говорится о двух полукольцах так называемой городской электрички: Ломоносов — Пулково — Белоостров и Гатчина — Балтийская — Лигово — Волковская — Токсово. Они должны появиться к 2030 году. Уже после 2030 года РЖД видит линию Тосно — Белоостров, которая пронзит город по диагонали и соединит тоннелем Финляндский и Московский вокзалы.

