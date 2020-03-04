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04.03.2020 16:12
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Концепцию РЖД отправили на доработку. Смольный ждет новый вариант к апрелю

Смольный и РЖД дорабатывают концепцию развития городского железнодорожного пассажирского движения. Об этом рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин.

Ранее чиновники обещали высказаться о концепции к середине февраля, после чего она будет окончательно утверждена на правлении РЖД. Поскольку проект повлечет заметные изменения в жизни и облике города и потребует корректировок генплана, власти Северной столицы также хотели обсудить его с горожанами.

По словам Евгения Елина, поступивший в конце декабря документ прошел серию обсуждений как в Смольном, так и внутри РЖД.

«Мы дали свои замечания, внутри РЖД, когда начали по всем службам прогонять, возникли свои. Сейчас происходит увязка разных технологических вопросов, в том числе с генпланом, с потребностями города по развитию улично-дорожной сети», — сказал он.

Доработанная концепция ожидается к концу марта, после чего будут создаваться проектные решения. При этом «революционных изменений», по словам вице-губернатора, в документе не произойдет.

«Надо, чтобы были учтены не только текущие интересы города, но и интересы развития, убедиться, что концепция не конфликтует с другими проектами в части инженерных коридоров», — сказал он.

О концепции РЖД стоимостью 600 млрд рублей ранее подробно рассказывала «Фонтанка». В пассажирской части говорится о двух полукольцах так называемой городской электрички: Ломоносов — Пулково — Белоостров и Гатчина — Балтийская — Лигово — Волковская — Токсово. Они должны появиться к 2030 году. Уже после 2030 года РЖД видит линию Тосно — Белоостров, которая пронзит город по диагонали и соединит тоннелем Финляндский и Московский вокзалы.

Ранее глава КГА Владимир Григорьев рассказывал в интервью «Фонтанке», что концепция предусматривает «значительное расширение территорий для железнодорожного сообщения». Также в ближайшие месяцы нужно будет определить, где разместится вокзал на «Волковской». «В основном РЖД говорит об использовании существующих железнодорожных путей и там, где это необходимо, расширении путевого хозяйства», — сказал он.

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Комментарии (1)

Tattiana
О, хоть какое-то применение Волковской найдут! 2 воскресенья подряд я была в 15 ч на Волковской и Бухарестской. На платформе - я одна. Мне страшно было! Как в пустыне.
Лучше бы строили метро там, где одно нужно, а не ахинею с жд путями в городе придумывали.
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