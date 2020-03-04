Пока Китай отчитывается о постепенном снижении темпов распространения коронавируса, в мире заговаривают о новом Ухане. Южнокорейский город Тэгу в провинции Кёнсан-Пукто ещё в феврале стал очагом пневмонии нового типа. К четвёртому марта количество заболевших в стране достигло 5328 человек, за минувшие сутки врачи сообщили о 516 новых случаях. «Фонтанка» связалась с петербурженкой, которая уехала в Тэгу чтобы поработать и поучиться, а оказалась в городе, который на картах отмечают чёрным пятном и называют особо опасным.



Как вспоминает Дарья Новикова, когда по новостям начали передавать первые сообщения о коронавирусе, она не испугалась, «подумала «Ну что там Китай, далеко!». В четвёртом по величине городе Южной Кореи паники не ощущалось: местные и до этого ходили в масках из-за смога и теперь не стали запираться дома или избегать общественных мест.



автор видео Дарья Новикова

«В начале февраля мы жили беспечно ещё неделю после местного Нового года – соллаля – пока количество людей на улице постепенно не начало снижаться. Я работаю в торговом центре Shinsegae, где есть огромная развлекательная зона, отвечаю за ивенты. И если раньше по будням было в среднем по 20-30 человек на одно шоу, а в выходные по 50-60, то со временем людей в выходные стало как в будни, а понедельник-вторник – 5-8 человек. Школы продлили каникулы до 9 марта, потом классы и детсады закрыли до 23 марта, поставили тепловизоры. Коллапс наступил, когда одна бабуля в нашем районе непонятно откуда взялась и перезаражала тьму людей», – делится россиянка.

61-летняя пенсионерка из Тэгу до последнего ходила на службы в религиозную общину «Синчхонджи», прихожане которой первыми в Южной Корее массово заразились коронавирусом. Женщину госпитализировали 18 февраля, но заболевание передалось нескольким десяткам человек. Как вспоминает Дарья, «люди в тот вторник просто с улиц исчезли». Церковь-очаг находится недалеко от станции метро в её районе.



«Мы стали носить маски, купили антибактериальное мыло. Все лишние входы в наш молл закрыли, сейчас на каждом сидит человек, который отслеживает показатели тепловизора. Такие же стоят на входах в метро. На работе проверяют температуру градусником, выдают маски и антисептик, закрываются на два часа раньше. Был день, когда коронавирус нашли у сотрудницы Shinsegae и у посетителя, об этом сразу рассказали по всем телеканалам, я не работала. Провели дезинфекцию, на следующий день открылись: правда посетителей было ноль».

Для «злополучного» района и всего города в целом столь поздний диагноз местной жительницы стал второй «встряской». До этого волна паники поднималась 29 января, когда местные пранкеры переоделись в защитные костюмы и стали бегать за «заражёнными». В отличие от устроителей «коронавирусного-розыгрыша в московском метро» наказывать их не стали, а отпустили после беседы. Им повезло больше, чем шутникам из России, которые получили заключение в СИЗО и подписку о невыезде.

Несмотря на то, что в мегаполисе Тэгу зафиксировано абсолютное большинство случаев заболевания коронавирусом во всей Корее – по данным СМИ, как минимум 450 случаев возникли у посетителей религиозных служб в общине – петербурженка подчёркивает, что люди ведут себя сдержанно.



«В больших супермаркетах проблем с едой и прочими товарами нет, не видно прямо пустых полок. На время закрылись некоторые рестораны, в мелких магазинах иногда пустеет. После завоза всё нормально. Был момент когда люди выносили еду коробками, но без паники. После бабули масок стало не хватать, но но в аптеках они есть, и в магазинах всегда можно купить. Бедным продают по 5 масок на руки за копейки на почте, я там видела очереди. Ещё есть какая-то квота на бесплатные маски, а многие работодатели выдают защиту сотрудникам. Каждый час всюду протирают эскалаторы, лифты, помещения для стафа, а каждый продавец после посетителя вытирает всё, что тот трогал. Я такое наблюдала, забавно выглядит. Вообще корейцы молодцы. Они быстро организовали проверку всех, кто контактировал с прихожанам и церкви, для всех, даже для нелегалов устраивают бесплатные осмотры, всё постоянно протирают и убирают, всюду можно протереть руки. Да и сами люди в масках и с антисептиками. Ответственные».

Свои ощущения девушка описывает словом «тревожность». В Россию Дарья должна вернуться в начале мая, как и планировала первоначально Шутит, что «приветов» ей МИД не передавал и прилететь раньше не требовал.

