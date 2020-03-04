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04.03.2020 15:28
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Исключительный спрос на велодорожку у автомобилистов: на Фонтанке два «Соляриса» пристроились к «Мерседесу»

Кучно сошлись три легковые машины на набережной Фонтанки днём 4 марта, затруднив и без того плотное движение. Велосипедистам пришлось бы непросто — если бы они здесь были.

Два «Хёндэ Соляриса» устроились «бод бочком» у «Мерседеса» на велополосе у дома 89 по Фонтанке, перед пересечением с Гороховой улицей. Никто не пострадал, сообщает читатель «Фонтанки» Игорь.

Фото: Читатель «Фонтанки» Игорь
Фото: Читатель «Фонтанки» Игорь
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Возможно, «Мерседес» двигался по велодорожке. Чёрный «Хёндэ» резво повернул с перекрёстка, и водитель серого «Хёндэ», ехавший по Фонтанке, испугался и ушёл вправо, на велодорожку, не заметив там «Мерседес», — предполагает Игорь. — Теперь два джигита на «чёрных конях» активно выясняют, кто виноват, а парень в пуховике, вероятно водитель серого «Хёндэ», отошёл в сторонку».

Движение в этом месте ограничено, поэтому ДТП спровоцировало затор, отмечали подписчики «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Комментарии (6)

Din1922
Надо вообще убрать из центра города автомобили.
Хотите в центр, то пожалуйста, на общественном транспорте.
Vahmistroff
Когда же наконец ликвидируют эту никому не нужную велодорожку?! Испохабили одно из немногих мест в городе, где и проехать можно было и машину всегда было где поставить! Сволочи!
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