Кучно сошлись три легковые машины на набережной Фонтанки днём 4 марта, затруднив и без того плотное движение. Велосипедистам пришлось бы непросто — если бы они здесь были.



Два «Хёндэ Соляриса» устроились «бод бочком» у «Мерседеса» на велополосе у дома 89 по Фонтанке, перед пересечением с Гороховой улицей. Никто не пострадал, сообщает читатель «Фонтанки» Игорь.