«Адмирал Ушаков»: клубный дом на Васильевском острове

Васильевский остров — один из самых живописных районов города и является культурно и исторически значимой частью Санкт-Петербурга. На острове находится множество достопримечательностей, музеев, театров, а также зон деловой активности.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Здесь в северной части Василеостровского района — на острове Декабристов располагается 10-этажный клубный дом «Адмирал Ушаков» от компании «Строительный трест». Дом находится на улице Одоевского в 400 метрах от моста Бетанкура и набережной Макарова, что обеспечивает хорошее транспортное сообщение с соседними районами — Адмиралтейским и Петроградским.

Верхние этажи клубного дома обладают исключительными видовыми характеристиками. Ценители захватывающих пейзажей смогут вдохновиться живописными видами на Неву, Васильевский, Петровский и Крестовский острова, открывающимися из квартир с панорамным остеклением и с открытых террас «Адмирала Ушакова». К тому же отсюда замечательно просматриваются праздничные салюты.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Входные группы и места общего пользования клубного дома напоминают собой галерею искусств. Интерьеры разработаны по индивидуальному дизайн-проекту архитектурной студией AVARCHITECTURE&DESIGN и выполнены в приглушенных тонах в стиле ар-деко. В убранстве холлов сочетаются как классические, так и современные детали: декоративные панно из оникса и жидкокристаллические экраны, полы из светлого сланца и золотистые светильники из металла, создающие мягкое и тёплое сияние. Пространство холла визуально расширяется благодаря зеркалам и панорамному остеклению. Кроме того, во входных группах создана комфортная зона ожидания для гостей, в которой установлена уютная мягкая мебель в стиле ар-нуво, дизайнерские журнальные столики и декоративные вазы.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест» Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

В клубном доме «Адмирал Ушаков» создана атмосфера закрытого пространства для единомышленников. Камерность проекта подчёркивает общее количество квартир — всего 120, что подразумевает их малое количество на этаже и более дружелюбную и безопасную среду. В квартирографии объекта 24 однокомнатных, 68 двухкомнатных, 26 трехкомнатных и 2 четырехкомнатные квартиры, площадью от 33 до 161 кв.м. В квартирах предусмотрены балконы или лоджии с холодным остеклением, просторные кухни-гостиные и гардеробные. Высота потолков на последнем этаже до 4 метров.

В доме выполнена скрытая разводка коммуникаций, установлены надежные окна с двухкамерными стеклопакетами, в секциях дома функционируют скоростные лифты. Кроме того «Адмирал Ушаков» имеет собственную газовую котельную, которая дает бесперебойное и качественное водоснабжение и отсутствие теплопотерь. Для автовладельцев предусмотрен отдельностоящий многоуровневый автоматизированный паркинг, рассчитанный на 68 машиномест.

Двор находится под круглосуточным видеонаблюдением и оборудован системой доступа. Особое внимание уделено организации дворового пространства, которое благоустроено с учетом интересов жителей всех возрастов. Здесь установлены детская площадка в виде космического корабля и спортивный комплекс, разбиты газоны и высажены деревья. Для детей во дворе реализована искусственная стенка для скалолазания, которая имитирует скальную поверхность. В зоне отдыха находится шахматная доска с объёмными фигурами, установлен современный фонтан и расположены параметрические скамейки.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»