Госдума приняла обновленный бюджет с триллионами расходов на послание Путина
Государственная дума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы, которые позволят реализовать обещания президента Владимира Путина из последнего послания Федеральному собранию.
На программу за три года потратят 4,36 трлн рублей, включая почти 2 трлн новых расходов. Общие расходы казны в 2020 году вырастут на 163 млрд руб., в 2021 году — на 557 млрд, а в 2022-м — на 678 млрд. При этом профицит бюджета останется в этом году на уровне 0,8% ВВП, а в 2021-м и 2022-м увеличится до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.
«Важно, что несмотря на существенно увеличивающиеся расходы, федеральный бюджет остается сбалансированным за счет одновременного наращивания доходов (согласно поправкам, доходы бюджета вырастут на 214 млрд рублей в 2020 году, на 646 млрд рублей в 2021 году и на 755 млрд рублей в 2022 году). В частности, поправки в бюджет предполагают дополнительные ненефтегазовые доходы», — подчеркнул 4 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как отмечают в нижней палате, дополнительные средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, расширение программы маткапитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие социальные инициативы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию.