Госдума приняла обновленный бюджет с триллионами расходов на послание Путина

На программу за три года потратят 4,36 трлн рублей, включая почти 2 трлн новых расходов. Общие расходы казны в 2020 году вырастут на 163 млрд руб., в 2021 году — на 557 млрд, а в 2022-м — на 678 млрд. При этом профицит бюджета останется в этом году на уровне 0,8% ВВП, а в 2021-м и 2022-м увеличится до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

Государственная дума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы, которые позволят реализовать обещания президента Владимира Путина из последнего послания Федеральному собранию.

«Важно, что несмотря на существенно увеличивающиеся расходы, федеральный бюджет остается сбалансированным за счет одновременного наращивания доходов (согласно поправкам, доходы бюджета вырастут на 214 млрд рублей в 2020 году, на 646 млрд рублей в 2021 году и на 755 млрд рублей в 2022 году). В частности, поправки в бюджет предполагают дополнительные ненефтегазовые доходы», — подчеркнул 4 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Как отмечают в нижней палате, дополнительные средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, расширение программы маткапитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие социальные инициативы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию.

