Массовая авария с грузовиками оставила водителям на КАД одну полосу
Серьезное ДТП собрало пробку на севере кольцевой автодороги Петербурга днем 4 марта. По предварительным данным, есть пострадавший.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анютка, на внутреннем кольце КАД, между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры, столкнулись четыре автомобиля. «Форд» под «ГАЗелью», а «ГАЗель» в прицепе фуры. Впереди помятая «Тойота», — пишет она.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что авария с участием трех легковых (на кадрах с места ДТП видно две легковушки и легкий коммерческий грузовик) и одного грузового транспортного средства произошла около 12 часов на 25-м километре внутреннего кольца КАД. Поврежденные автомобили заняли вторую и третью полосы, из-за чего движение на участке затруднено.
По предварительной информации, в аварии пострадала женщина. Ее состояние уточняется. На месте ДТП прибыли инспекторы ГИБДД, МЧС, скорая и сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. «Претензий к дорожным службам нет», — добавили в Упрдоре.