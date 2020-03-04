Всемирный банк даст 12 млрд долларов на лечение заболевших коронавирусом. «Может потребоваться гораздо большая помощь»

До 12 миллиардов долларов выделит Всемирный банк на оказание помощи странам, в которых бушует коронавирус. На сегодняшний день их около восьмидесяти.



Об этом 4 марта заявил президент международной финансовой организации Дэвид Мэлпас. По его словам, вокруг быстро распространяющегося вируса остаётся много вопросов и может потребоваться «гораздо большая» помощь, но распространяться об этом отказался, пишет Reuters.



Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что коронавирус обогнал обычный сезонный грипп по смертности. Также в ВОЗ предупредили о глобальном дефиците средств защиты и спекулировании на количестве погибших. Тем временем российское правительство запретило вывозить из страны маски, респираторы, бахилы и бинты.

