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04.03.2020 13:51
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Всемирный банк даст 12 млрд долларов на лечение заболевших коронавирусом. «Может потребоваться гораздо большая помощь»

До 12 миллиардов долларов выделит Всемирный банк на оказание помощи странам, в которых бушует коронавирус. На сегодняшний день их около восьмидесяти.

Об этом 4 марта заявил президент международной финансовой организации Дэвид Мэлпас. По его словам, вокруг быстро распространяющегося вируса остаётся много вопросов и может потребоваться «гораздо большая» помощь, но распространяться об этом отказался, пишет Reuters.

Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что коронавирус обогнал обычный сезонный грипп по смертности. Также в ВОЗ предупредили о глобальном дефиците средств защиты и спекулировании на количестве погибших. Тем временем российское правительство запретило вывозить из страны маски, респираторы, бахилы и бинты.

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Комментарии (3)

Vahmistroff
Не, все под контролем, не "забушует": "Президент РФ заявил, что в стране распространяется недостоверная информация о масштабах 2019-nCoV. Ее авторы могут находиться в других странах."
dedmoroz_5e4d8827384c2
ладно-ладно, запахло зеленым гороховым супом с Уолл-Стрит)
Vahmistroff
О, реальными деньгами запахло! Ну чё, у нас теперь-то "забушует"?!
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