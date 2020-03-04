Петербургские депутаты перенесли заседание ради голосования по поправкам в Конституцию

Парламент Петербурга 12 марта рассмотрит законопроект о поправках в Конституцию, передает 4 марта корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Ради этого депутаты проголосовали за перенос следующего заседания и изменение регламента.



Депутаты лишили комитет по законодательству полномочий предоставлять резюме: принимать или не принимать поправки в Конституцию. Регламент изменили таким образом, что внести поправки на рассмотрение парламента можно не на основании решения комитета, а «по предложению». Также заседание было перенесено со среды, 11 марта, на четверг — 12 марта.

