Петербургские депутаты перенесли заседание ради голосования по поправкам в Конституцию
Парламент Петербурга 12 марта рассмотрит законопроект о поправках в Конституцию, передает 4 марта корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Ради этого депутаты проголосовали за перенос следующего заседания и изменение регламента.
Депутаты лишили комитет по законодательству полномочий предоставлять резюме: принимать или не принимать поправки в Конституцию. Регламент изменили таким образом, что внести поправки на рассмотрение парламента можно не на основании решения комитета, а «по предложению». Также заседание было перенесено со среды, 11 марта, на четверг — 12 марта.
Поправками в главный закон страны предлагается внести понятия «Бога», «традиционных семейных ценностей», а также определить русский язык как язык «государствообразующего народа» и запретить чиновникам иметь банковские счета за рубежом. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».
В Госдуме второе чтение пройдет 10 марта. Голосование в Совете Федерации намечено на 11 марта. Чтобы поправки вступили в силу, их должны утвердить две трети региональных парламентов. На подпись к президенту документ, как сообщил «Интерфакс», ляжет 18 марта — в день воссоединения с Крымом.
Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести 22 апреля. Для организации мероприятия Центризбирком направит более 14 млрд рублей.