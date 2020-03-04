Петербургской фирме пришлось расстаться с 800 тысячами рублей из-за водителей, любящих погонять
Судебные приставы взыскали с одной из коммерческих фирм Петербурга более 800 тысяч рублей долгов по штрафам ГИБДД, которые насобирали ее водители. Но это еще не все: общая задолженность компании из-за любителей погонять превышала 1,5 миллиона рублей, и остаток еще предстоит погасить.
Как сообщает 4 марта пресс-служба УФССП Петербурга, в отдел судебных приставов Кировского района города на принудительное исполнение поступило 1798 штрафов ГИБДД на общую сумму 1 646 000 рублей. Оплатить их должно было ООО «Автовилла», чьи водители многократно превышали разрешенную скорость. Однако на требования исполнительных документов организация не реагировала, и к приставам ее представители не являлись.
Взыскание обратили на банковские счета фирмы. С них было списано более 571 тысячи рублей, что позволило окончить 588 исполнительных производств. Как только на счет вновь поступили деньги, списали еще 247 тысяч рублей, погасив 276 штрафа. Сейчас с компании взыскано более 818 тысяч рублей, и еще 934 исполнительных производства находятся на стадии исполнения.
В Москве злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД начали ловить прямо на дорогах. Поводом для этого стала смертельная авария в столице 24 января, у виновника которой, как выяснилось позже, было 650 неоплаченных штрафов. Отмечалось, что в России числится более 70 водителей и 180 юридических лиц, которые накопили более тысячи неоплаченных штрафов, а количество тех, у кого их от ста до тысячи, исчисляется тысячами.