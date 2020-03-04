Петербургской фирме пришлось расстаться с 800 тысячами рублей из-за водителей, любящих погонять

Судебные приставы взыскали с одной из коммерческих фирм Петербурга более 800 тысяч рублей долгов по штрафам ГИБДД, которые насобирали ее водители. Но это еще не все: общая задолженность компании из-за любителей погонять превышала 1,5 миллиона рублей, и остаток еще предстоит погасить.



Как сообщает 4 марта пресс-служба УФССП Петербурга, в отдел судебных приставов Кировского района города на принудительное исполнение поступило 1798 штрафов ГИБДД на общую сумму 1 646 000 рублей. Оплатить их должно было ООО «Автовилла», чьи водители многократно превышали разрешенную скорость. Однако на требования исполнительных документов организация не реагировала, и к приставам ее представители не являлись.