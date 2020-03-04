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04.03.2020 11:55
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Петербургской фирме пришлось расстаться с 800 тысячами рублей из-за водителей, любящих погонять

Судебные приставы взыскали с одной из коммерческих фирм Петербурга более 800 тысяч рублей долгов по штрафам ГИБДД, которые насобирали ее водители. Но это еще не все: общая задолженность компании из-за любителей погонять превышала 1,5 миллиона рублей, и остаток еще предстоит погасить.

Как сообщает 4 марта пресс-служба УФССП Петербурга, в отдел судебных приставов Кировского района города на принудительное исполнение поступило 1798 штрафов ГИБДД на общую сумму 1 646 000 рублей. Оплатить их должно было ООО «Автовилла», чьи водители многократно превышали разрешенную скорость. Однако на требования исполнительных документов организация не реагировала, и к приставам ее представители не являлись.

Взыскание обратили на банковские счета фирмы. С них было списано более 571 тысячи рублей, что позволило окончить 588 исполнительных производств. Как только на счет вновь поступили деньги, списали еще 247 тысяч рублей, погасив 276 штрафа. Сейчас с компании взыскано более 818 тысяч рублей, и еще 934 исполнительных производства находятся на стадии исполнения.

В Москве злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД начали ловить прямо на дорогах. Поводом для этого стала смертельная авария в столице 24 января, у виновника которой, как выяснилось позже, было 650 неоплаченных штрафов. Отмечалось, что в России числится более 70 водителей и 180 юридических лиц, которые накопили более тысячи неоплаченных штрафов, а количество тех, у кого их от ста до тысячи, исчисляется тысячами.

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Комментарии (3)

sheriff02
Я вот практически на 100% уверен, что по пришедшим извещениям штрафы у наемных водителей не забывали высчитывать из зарплаты, но потом Доровский Н.А. "забывал" их оплачивать в ГИБДД. Впрочем это не первый послучай подобной практики.
dedegora
Да не рублями надо штрафовать,а ДНЯМИ ЛИШЕНИЯ ПРАВ на вождение.Напр.каждые 100р.штрафа=1 дню лишения.Дисциплина станет железная
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