СМИ: Путин подпишет поправки в Конституцию в день воссоединения с Крымом. «Эта дата имеет символическое значение»

Пакет поправок в основной закон страны передадут на подпись Владимиру Путину в день воссоединения с Крымом — 18 марта. Об этом 4 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию.



«Эта дата — день воссоединения Крыма с Россией — имеет символическое значение», — подчеркнул собеседник издания.



Напомним, Госдума собирается рассмотреть законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении 10 марта, а в третьем — уже 11-го числа. В региональных парламентах его могут утвердить на следующий день.

