СМИ: Путин подпишет поправки в Конституцию в день воссоединения с Крымом. «Эта дата имеет символическое значение»
Пакет поправок в основной закон страны передадут на подпись Владимиру Путину в день воссоединения с Крымом — 18 марта. Об этом 4 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию.
«Эта дата — день воссоединения Крыма с Россией — имеет символическое значение», — подчеркнул собеседник издания.
Напомним, Госдума собирается рассмотреть законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении 10 марта, а в третьем — уже 11-го числа. В региональных парламентах его могут утвердить на следующий день.
Источник «Интерфакса» утверждает, что Совет Федерации в таком случае утвердит это решение 14 марта, после чего документ должен рассмотреть Конституционный суд.
Общероссийское голосование по изменениям в основной закон страны намечено на 22 апреля. Напомним, «Фонтанка» подробно разбирала, какие именно поправки вносит Путин в Конституцию.