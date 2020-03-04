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04.03.2020 11:28
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СМИ: Путин подпишет поправки в Конституцию в день воссоединения с Крымом. «Эта дата имеет символическое значение»

Пакет поправок в основной закон страны передадут на подпись Владимиру Путину в день воссоединения с Крымом — 18 марта. Об этом 4 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию.

«Эта дата — день воссоединения Крыма с Россией — имеет символическое значение», — подчеркнул собеседник издания.

Напомним, Госдума собирается рассмотреть законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении 10 марта, а в третьем — уже 11-го числа. В региональных парламентах его могут утвердить на следующий день.

Источник «Интерфакса» утверждает, что Совет Федерации в таком случае утвердит это решение 14 марта, после чего документ должен рассмотреть Конституционный суд.

Общероссийское голосование по изменениям в основной закон страны намечено на 22 апреля. Напомним, «Фонтанка» подробно разбирала, какие именно поправки вносит Путин в Конституцию.

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Комментарии (1)

aaignat
Вот и объясните, зачем нужно народное голосование, если ранее всё уже будет подписано кабаичем?
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