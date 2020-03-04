Аэропорт Хельсинки в преддверии метели предупредил о возможных задержках, некоторые рейсы отменены
Ожидается, что метель повлияет на движение и другие операции в аэропорту Хельсинки-Вантаа 4 марта, сообщает оператор финских аэропортов Finavia.
«Аэропорт функционирует нормально, но воздушное движение должно быть ограничено из-за прогнозируемого снега и сильного ветра», — говорится в сообщении.
Из-за плохой погоды отменено 14 рейсов финского национального перевозчика Finnair, петербургских среди них нет.
Авиапассажирам рекомендуется следить за информацией своей авиакомпании и данными о рейсе.
Tulevan kahden vuorokauden aikana #lumipyry liikkuu Suomen yli pohjoiseen, ja #sää lauhtuu jälleen. Maan etelä- ja keskiosassa sateen olomuodossa on paljon vaihtelua (vihreä/keltainen = vesi/tihkusade, oranssi = räntä, sininen = lumi), ja #ajokeli muuttuu monin paikoin huonoksi. pic.twitter.com/Xch5iIl4LH— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) March 3, 2020
По прогнозам Метеорологического института Финляндии, 4 марта на юге и в центральной части страны ожидаются самые разнообразные осадки: дождь, изморось, мокрый снег и снег. Дорожные условия будут крайне неблагоприятными, включая границу с Россией. Восточный ветер местами может достигать 19 м/с.