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04.03.2020 10:57
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Аэропорт Хельсинки в преддверии метели предупредил о возможных задержках, некоторые рейсы отменены

Ожидается, что метель повлияет на движение и другие операции в аэропорту Хельсинки-Вантаа 4 марта, сообщает оператор финских аэропортов Finavia.

«Аэропорт функционирует нормально, но воздушное движение должно быть ограничено из-за прогнозируемого снега и сильного ветра», — говорится в сообщении.

Из-за плохой погоды отменено 14 рейсов финского национального перевозчика Finnair, петербургских среди них нет.

Авиапассажирам рекомендуется следить за информацией своей авиакомпании и данными о рейсе.

По прогнозам Метеорологического института Финляндии, 4 марта на юге и в центральной части страны ожидаются самые разнообразные осадки: дождь, изморось, мокрый снег и снег. Дорожные условия будут крайне неблагоприятными, включая границу с Россией. Восточный ветер местами может достигать 19 м/с.

Фото: Ilmatieeteenlaitos (Финский метеорологический институт)

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