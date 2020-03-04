Едем в бизнес парк «Гараж»

Осенью в Пушкинском районе Петербурга откроется новый общественно-деловой комплекс. Самое время подумать, какую пользу из этого могут извлечь жители и гости района, а также петербургские предприниматели.

Фото: ООО «Терминал-Ресурс»

Удобное местонахождение, оригинальная стилистика, многофункциональность — вот основные преимущества нового коммерческого объекта, который строится на подъезде к Пушкину. Это пример бизнес-постройки нового поколения. Его с нетерпением ждут как представители бизнеса, так и жители расположенных по соседству малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы».

Современно и практично

Бизнес парк «Гараж» возводится в рамках масштабного пушкинского проекта «На Царскосельских холмах». В его состав войдёт открытый четырёхэтажный паркинг на 300 машин и двухэтажное коммерческое здание в голландском стиле. Характерные черты стиля Голландии «Гаражу» придают навесные вентилируемые фасады из клинкерной плитки «под кирпич» с шероховатой поверхностью. Здание, оригинальное по дизайну, будет выполнено в гармоничной цветовой гамме натуральных оттенков. Еще одна особенность архитектуры «Гаража» — высокие потолки и большие окна.

— Высота потолков в пристроенных помещениях бизнес парка «Гараже» достигает 6,5 метров. Запроектированы большие арочные окна. В помещении появится дополнительный объём и больше дневного света. Усиленная конструкция окон обеспечит надежность, а высокий коэффициент сопротивления теплопередаче — комфорт даже в холодную и ветреную погоду, — говорит генеральный директор генподрядной организации «Ресурс-Инт» Сергей Печников. — Инженерные коммуникации выполнены с использованием конструктивных решений. Отапливаться бизнес парк будет от собственной встроенной теплогенераторной.



Фото: ООО «Терминал-Ресурс»

Помещения в коммерческой пристройке продаются без отделки, собственник сможет оформить их в своём фирменном стиле под конкретные задачи. Они предусмотрены для размещения предприятий бытовых услуг, магазинов, кафе, аптеки, а также офисов.

— Современные технологии, которые уже доказали свою эффективность в жилых домах — «Образцовых кварталах», применяются и при строительстве коммерческих помещений. Людям должно быть комфортно везде — дома, в магазине, в офисе, — добавляет Сергей Печников.

Для бизнеса и для людей

Любой бизнес начинается с выбора места, от этого зависит успех предприятия. Бизнес парк «Гараж» строится на пути следования в Пушкин — на пересечении Петербургского шоссе и улицы Кокколевской. От него пятнадцать минут занимает дорога до ближайших станций метро — «Московская», «Звездная», «Купчино», рядом есть удобные выезды на Пулковское, Московское, Киевское шоссе, Витебский проспект, кольцевую автодорогу.

В стороне от оживленной магистрали возводятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Четыре из них уже заселены, в пятом «Образцовом квартале» новосёлы делают ремонт, шестой жилой комплекс достраивается. В этом году участники долевого строительства получат ключи. Такое расположение бизнес парка открывает широкие возможности для бизнеса в Пушкинском районе. На территории, прилегающей к Царскосельским холмам, проживают порядка 7 000 человек. Всего же население Пушкинского района — около 200 000 человек.



Фото: ООО «Терминал-Ресурс»