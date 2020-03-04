Публикуется на правах рекламы
Едем в бизнес парк «Гараж»
Осенью в Пушкинском районе Петербурга откроется новый общественно-деловой комплекс. Самое время подумать, какую пользу из этого могут извлечь жители и гости района, а также петербургские предприниматели.
Удобное местонахождение, оригинальная стилистика, многофункциональность — вот основные преимущества нового коммерческого объекта, который строится на подъезде к Пушкину. Это пример бизнес-постройки нового поколения. Его с нетерпением ждут как представители бизнеса, так и жители расположенных по соседству малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы».
Современно и практично
Бизнес парк «Гараж» возводится в рамках масштабного пушкинского проекта «На Царскосельских холмах». В его состав войдёт открытый четырёхэтажный паркинг на 300 машин и двухэтажное коммерческое здание в голландском стиле. Характерные черты стиля Голландии «Гаражу» придают навесные вентилируемые фасады из клинкерной плитки «под кирпич» с шероховатой поверхностью. Здание, оригинальное по дизайну, будет выполнено в гармоничной цветовой гамме натуральных оттенков. Еще одна особенность архитектуры «Гаража» — высокие потолки и большие окна.
— Высота потолков в пристроенных помещениях бизнес парка «Гараже» достигает 6,5 метров. Запроектированы большие арочные окна. В помещении появится дополнительный объём и больше дневного света. Усиленная конструкция окон обеспечит надежность, а высокий коэффициент сопротивления теплопередаче — комфорт даже в холодную и ветреную погоду, — говорит генеральный директор генподрядной организации «Ресурс-Инт» Сергей Печников. — Инженерные коммуникации выполнены с использованием конструктивных решений. Отапливаться бизнес парк будет от собственной встроенной теплогенераторной.
Помещения в коммерческой пристройке продаются без отделки, собственник сможет оформить их в своём фирменном стиле под конкретные задачи. Они предусмотрены для размещения предприятий бытовых услуг, магазинов, кафе, аптеки, а также офисов.
— Современные технологии, которые уже доказали свою эффективность в жилых домах — «Образцовых кварталах», применяются и при строительстве коммерческих помещений. Людям должно быть комфортно везде — дома, в магазине, в офисе, — добавляет Сергей Печников.
Для бизнеса и для людей
Любой бизнес начинается с выбора места, от этого зависит успех предприятия. Бизнес парк «Гараж» строится на пути следования в Пушкин — на пересечении Петербургского шоссе и улицы Кокколевской. От него пятнадцать минут занимает дорога до ближайших станций метро — «Московская», «Звездная», «Купчино», рядом есть удобные выезды на Пулковское, Московское, Киевское шоссе, Витебский проспект, кольцевую автодорогу.
В стороне от оживленной магистрали возводятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Четыре из них уже заселены, в пятом «Образцовом квартале» новосёлы делают ремонт, шестой жилой комплекс достраивается. В этом году участники долевого строительства получат ключи. Такое расположение бизнес парка открывает широкие возможности для бизнеса в Пушкинском районе. На территории, прилегающей к Царскосельским холмам, проживают порядка 7 000 человек. Всего же население Пушкинского района — около 200 000 человек.
Скоро открытие
Строительство бизнес парка «Гараж» ведется с опережением графика: на объекте уже установлены стены и перекрытия паркинга, идет прокладка коммуникаций, возводятся пристроенные помещения. Закончить строительно-монтажные работы планируется летом, сдан объект будет осенью 2020 года. Уже сейчас в нём можно приобрести парковочное место или коммерческое помещение, также в отделе продаж застройщика можно оставить заявку на аренду.
Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с БП «Гараж» и ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya