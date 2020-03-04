Полиция нашла похитителей предпринимателя с Просвещения. Они прикрывались полицией

Троих жителей Петербурга задержали оперативники уголовного розыска по подозрению в похищении человека. Его они обманули с помощью полицейских «корочек».



Как стало известно «Фонтанке» 4 марта, задерживали подозреваемых два дня назад по местам жительства. 50-летнего Юрия Сапановича нашли у него дома в Петергофе, 48-летний Джонни Пицхелаури встретил оперативников в Янино, последнего, 57-летнего Гусейна Бадирханова, увезли из садоводства «Выборжец» в массиве Мертуть.



Им вменяют похищение вечером 13 января на проспекте Просвещения. Как тогда писала «Фонтанка», только что закрывшего ИП предпринимателя увезли в заброшенное здание на микроавтобусе, требовали денег, но так их и не дождались.

