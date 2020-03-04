Полиция нашла похитителей предпринимателя с Просвещения. Они прикрывались полицией
Троих жителей Петербурга задержали оперативники уголовного розыска по подозрению в похищении человека. Его они обманули с помощью полицейских «корочек».
Как стало известно «Фонтанке» 4 марта, задерживали подозреваемых два дня назад по местам жительства. 50-летнего Юрия Сапановича нашли у него дома в Петергофе, 48-летний Джонни Пицхелаури встретил оперативников в Янино, последнего, 57-летнего Гусейна Бадирханова, увезли из садоводства «Выборжец» в массиве Мертуть.
Им вменяют похищение вечером 13 января на проспекте Просвещения. Как тогда писала «Фонтанка», только что закрывшего ИП предпринимателя увезли в заброшенное здание на микроавтобусе, требовали денег, но так их и не дождались.
За прошедшее со дня похищения время сотрудники выяснили, что преступники представились полицейскими, бить заложника начали сразу, еще на полу «Старекса». Миллиона добивались в садоводстве «Большое Коновалово» в Ломоносовском районе Ленобласти. Вскоре похитители узнали, что супруга удерживаемого обратилась в полицию, услышали от него обещание собрать деньги и на «Солярисе» увезли его в другую точку. Оттуда он вызвал такси и сразу же попросил отвезти его к настоящим полицейским.
По домам подозреваемых нашли мобильные телефоны, пластиковые хомуты, травматический пистолет и поддельные удостоверения сотрудников полиции.
Все трое ранее были судимы. На них грабежи, разбои и организация преступного сообщества.