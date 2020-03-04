Сердитая петербурженка предупредила о взрыве павильона на Есенина. Всё потому, что там плохая водка
Жительница Выборгского района Петербурга радикально подошла к защите прав потребителей. Качество алкоголя в ближайшем магазине возмутило настолько, что она выставила ультиматум полиции.
Как стало известно «Фонтанке» 4 марта, звонок с требованием немедленно разобраться с проблемой в службу «112» поступил накануне в начале шестого вечера. Звонившая представилась Ольгой Петровной и не очень связно поделилась наболевшим: в магазине на Есенина, 22, продают некачественную водку.
Дальше диспетчер услышал решительное: «Или приедет полиция, или я взорву этот павильон!».
Без внимания предупреждение не осталось. Круглосуточную точку проверили и ничего взрывоопасного не нашли. Обманутую в своих ожиданиях 56-летнюю покупательницу задержали неподалёку от магазина. Пока её эскападу уложили в протокол о мелком хулиганстве, не исключено возбуждение уголовного дела.