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04.03.2020 08:06
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На Стачек каршеринг улетел в столб самостоятельно, а на Парнасе – под воздействием другого авто

Два каршеринговых автомобиля в Петербурге вечером 3 марта закончили поездки в столбах.

На Кронштадтской площади, что на пересечении проспектов Стачек и Ленинского, каршеринг внезапно вильнул и прильнул к столбу, рассказывает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидец. По его словам, из машины выбрались два молодых человека и шаткой походкой ушли через дорогу. Вскоре водитель вернулся к машине, а минут через 7 приехал второй автомобиль, и герои исчезли, оставив каршеринг на газоне.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На Парнасе опора светофора стала «жертвой» ДТП. Две легковые машины, одна из которых каршеринговая, столкнулись на перекрёстке улиц Николая Рубцова и Фёдора Абрамова. «Я видел издалека, что он гнал на большой скорости, а второй, видимо, не видел его, и вот результат», - пишет в «ДТП и ЧП» Никита.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Судя по всему, аварии обошлись без серьёзных травм.

Хотя статистика показывает, что (вопреки распространённому мифу) ДТП с каршеринговым транспортом не больше, чем с прочим, ГИБДД уделяет повышенное внимание этому сервису, регулярно проверяя водителей арендованных машин и их аккаунты.

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