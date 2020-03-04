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04.03.2020 07:26
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В Петербурге сыро и тепло, солнце ждите через пару дней

Осадки обеспечивает нам пребывание на периферии циклонического вихря ближайшие два дня. В Ленобласти по ночам и по утрам местами может пройти мокрый снег.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 марта в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. После прошедшего кое-где ночью мокрого снега с дождём во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5 градусов, ветер умеренный. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В четверг и пятницу будет ещё теплее, чем сегодня – до +6 градусов. 6 марта, предположительно, уже без дождя, и может выглянуть солнце.

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Скриншот с сайта www.meteo.nw.ru

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