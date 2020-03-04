Осадки обеспечивает нам пребывание на периферии циклонического вихря ближайшие два дня. В Ленобласти по ночам и по утрам местами может пройти мокрый снег.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 марта в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. После прошедшего кое-где ночью мокрого снега с дождём во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5 градусов, ветер умеренный. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.