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03.03.2020 23:24
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Стена жилого дома в Самаре обрушилась не из-за взрыва газа. На нее рухнуло соседнее здание

Власти Самары заявили, что никакого взрыва газа в городе не было, а стена жилого дома обрушилась из-за падения на нее стены соседнего ветхого здания. Об этом вечером 3 марта пишет «Интерфакс».

Напомним, изначально сообщалось о взрыве газового котла, который якобы привел к обрушению несущей стены. Однако позже в мэрии Самары рассказали, что взрыва не было, а «обрушилась стена ветхого дома №26 на улице Арцыбушевской на крышу соседнего частного жилого дома». Также чиновники подтвердили, что в результате пострадали семеро человек — в том числе, трое детей. По предварительной информации, все они находятся в удовлетворительном состоянии.

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