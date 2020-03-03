Bloomberg: Мишустин поручил восстановить отношения с ОЭСР. Россия может готовиться к повороту на Запад

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить план восстановления отношений с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом 3 марта пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.



Собеседники издания уверяют, что новый глава кабмина хочет улучшить отношения с Западом. Речь даже якобы может идти о присоединении России к ОЭСР. Отметим, сама организация объявила о приостановке вступления РФ в марте 2014 года.



В Минэкономразвития заявили Bloomberg, что действительно собираются развивать сотрудничество с ОЭСР, однако возобновление переговоров о вступлении в организацию комментировать не стали. По их словам, инициатива должна исходить от ОЭСР, которая их и приостановила.

