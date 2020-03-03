FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +4
66.44р73.94р
03.03.2020 22:40
2
Печать

Bloomberg: Мишустин поручил восстановить отношения с ОЭСР. Россия может готовиться к повороту на Запад

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить план восстановления отношений с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом 3 марта пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания уверяют, что новый глава кабмина хочет улучшить отношения с Западом. Речь даже якобы может идти о присоединении России к ОЭСР. Отметим, сама организация объявила о приостановке вступления РФ в марте 2014 года.

В Минэкономразвития заявили Bloomberg, что действительно собираются развивать сотрудничество с ОЭСР, однако возобновление переговоров о вступлении в организацию комментировать не стали. По их словам, инициатива должна исходить от ОЭСР, которая их и приостановила.

Напомним, процесс вступления России в ОЭСР официально стартовал в ноябре 2007 года. В конце 2013 года сообщалось, что большинство вопросов согласовано. Однако после присоединения Крыма в 2014 году процесс был заморожен.

Справка:
В Организацию экономического сотрудничества и развития входят 36 стран, которые признают «принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики». Членами ОЭСР являются большинство государств-членов Евросоюза, а также Австралия, Великобритания, Израиль, Канада, Мексика, Новая Зеландия, США, Чили, Южная Корея и Япония. На долю этих стран приходится около 60% мирового ВВП.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

idiot
Лярды свои наворованные решил отмыть?
Danik
В вто рвались. Вошли. Толку абсолютно никакого! А чем тут разница?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний