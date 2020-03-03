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03.03.2020 22:12
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Тёплая зима создала угрозу тюленятам в Финском заливе. «Фонтанка» показывает, как их будут спасать с вертолёта

Волонтёры Фонда друзей балтийской нерпы провели первую вертолётную экспедицию над Финским заливом 3 марта. Специалисты искали в акватории дрейфующих на льдинах тюленят, но заметили только орлана.

Аномально теплая зима создала угрозу для балтийской кольчатой нерпы. Из-за отсутствия прочного льда, самки с детёнышами пристраиваются у берега, где на них могут напасть бродячие собаки. Также детенышей часто уносит на льдинах в Финский залив. Фонд друзей балтийской нерпы совместно с компанией «Бронка Групп» организовал воздушный мониторинг акватории.

«Облеты и осмотры островов мы будем проводить с безопасного расстояния, чтобы не создавать фактора беспокойства для отдыхающих животных. Поисковые работы позволят нам понять, как ластоногие пытаются приспособиться к экстремальной для себя погодной ситуации и где стоит усилить наблюдение на случай возможного появления потерявшихся тюленят», – рассказал директор «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев.

автор видео Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Сегодня в течение первой вертолётной экспедиции волонтёры заметили всего четырёх нерп.

«И к своему ужасу обнаружили на льду рядом с Горской белохвостого орлана, который что-то там делал. Надеялись, что эти грозные истребители нерпят находятся сильно западнее и хоть в городе злодействовать не будут. В целом, полёт дал нам большую и важную информацию как в плане распределения животных, оценки состояния вероятных мест их размножения и для выработки техники таких полетов в дальнейшем», — рассказали в фонде.

Балтийские кольчатые нерпы и серые тюлени занесены в Красную книгу. Популяция нерпы в Финском заливе стремительно сокращается: так, за последние 30 лет их численность в Балтике уменьшилась с 4000 до 100 особей.

© Фонтанка.Ру

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