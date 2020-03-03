Россия узнала соперников по Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу попала в группу с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА. О результатах жеребьевки группового этапа в Амстердаме 3 марта пишет «Интерфакс».



Лига наций УЕФА – это новый турнир для сборных, созданный Союзом европейский футбольных ассоциаций. В первом розыгрыше победителем стала Португалия.



Турнир фактически заменяет товарищеские матчи. В нем принимают участие национальные команды Европы, которые делятся на четыре лиги, согласно рейтингу УЕФА. Сборные, располагающиеся на самых высоких позициях рейтинга, попали в так называемую элитную лигу А. Далее идут лиги B, C и D.

