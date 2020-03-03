Российские военные насчитали 130 тысяч беженцев, которых гонят в сторону границы с Грецией

Власти Турции перемещают в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев. Об этом, как пишут 3 марта РИА Новости, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.



«В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы. Две трети из них не являются сирийскими гражданами. Это афганцы, иракцы, граждане африканских стран. Турция выдавливает этих людей в Греческую Республику», - заявил Журавлёв.

