Российские военные насчитали 130 тысяч беженцев, которых гонят в сторону границы с Грецией
Власти Турции перемещают в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев. Об этом, как пишут 3 марта РИА Новости, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
«В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы. Две трети из них не являются сирийскими гражданами. Это афганцы, иракцы, граждане африканских стран. Турция выдавливает этих людей в Греческую Республику», - заявил Журавлёв.
Уже сейчас, по данным ЦПВС на сирийско-турецкой границе находятся порядка 200 тысяч временно перемещенных лиц. Чуть меньше половины из них, 85 тысяч человек, размещены в лагерях беженцев «Хазано», «Сармада», «Шейх-Хасан» и других.
После авиаударов турецких ВС в рамках операции «Источник мира» покинуть свои дома пришлось более 135 тысячам человек.