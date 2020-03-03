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03.03.2020 20:46
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Российские военные насчитали 130 тысяч беженцев, которых гонят в сторону границы с Грецией

Власти Турции перемещают в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев. Об этом, как пишут 3 марта РИА Новости, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

«В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы. Две трети из них не являются сирийскими гражданами. Это афганцы, иракцы, граждане африканских стран. Турция выдавливает этих людей в Греческую Республику», - заявил Журавлёв.

Уже сейчас, по данным ЦПВС на сирийско-турецкой границе находятся порядка 200 тысяч временно перемещенных лиц. Чуть меньше половины из них, 85 тысяч человек, размещены в лагерях беженцев «Хазано», «Сармада», «Шейх-Хасан» и других.

После авиаударов турецких ВС в рамках операции «Источник мира» покинуть свои дома пришлось более 135 тысячам человек.

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