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03.03.2020 20:30
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Членов этнической группы задержали в Петербурге за похищение под видом полицейских три года назад

«Фонтанка» выяснила подробности уголовного дела, в рамках которого 3 марта петербургские силовики провели ряд обысков, где нашли оружие, деньги, и, предположительно, наркотики.

По данным нашего издания, фигурантами дела о похищении и грабеже проходят двое уроженцев города Ош в Киргизии. Сама история произошла в апреле 2017 года, когда в Парголово к 29-летнему уроженцу одной из стран Средней Азии подошли несколько человек. Они представились мужчине сотрудниками полиции и под угрозой применения пистолета и электрошокера затолкали его в машину. Там его избили и несколько раз приложили электрошокером, потом вывезли в частный дом. Там избили повторно, и потребовали денег за свободу.

Когда похитители вышли, мужчина смог освободится и сбежать. После чего обратился в полицию.

Отметим, что это уже вторая группа за два дня, которую задержали по подозрению в похищении. Накануне, нашли семерых возможно причастных с вывозу уроженца Азербайджана.

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