Членов этнической группы задержали в Петербурге за похищение под видом полицейских три года назад

«Фонтанка» выяснила подробности уголовного дела, в рамках которого 3 марта петербургские силовики провели ряд обысков, где нашли оружие, деньги, и, предположительно, наркотики.



По данным нашего издания, фигурантами дела о похищении и грабеже проходят двое уроженцев города Ош в Киргизии. Сама история произошла в апреле 2017 года, когда в Парголово к 29-летнему уроженцу одной из стран Средней Азии подошли несколько человек. Они представились мужчине сотрудниками полиции и под угрозой применения пистолета и электрошокера затолкали его в машину. Там его избили и несколько раз приложили электрошокером, потом вывезли в частный дом. Там избили повторно, и потребовали денег за свободу.

