Британский премьер-министр Борис Джонсон уйдет в декрет после рождения ребенка: «Почти наверняка да»

Как пишут 3 марта РИА Новости, о планах премьер-министра на время рождения ребенка его спросили британские журналисты после того, как стало известно, что 55-летний Джонсон и его 31-летняя подруга Керри Саймондс собираются пожениться и ждут рождения ребенка к началу лета.

В начале лета, когда у политика и его возлюбленной должен появиться ребенок, в качестве примера для «молодых» отцов Джонсон планирует уйти в декретный отпуск. Для отцов в британском законодательстве положены две недели для ухода за младенцем.

«Почти наверняка да» — так ответил он представителям СМИ о том, намерен ли подать пример другим отцам и уйти в декрет.



По законам Туманного Альбиона, отцы имеют право в течение первых 56 дней ребенка взять декрет на две недели, который будет оплачен работодателем. Матерям же полагает 52-недельный оплачиваемый декрет.



Предполагается, что на время отсутствия Джонсона его обязанности будет исполнять глава МИД Доминик Рааб, фактически занимающий сейчас пост заместителя главы кабинета министров.



У 55-летнего Джонсона уже есть четверо взрослых детей от первого брака, а также внебрачная дочь. Для его возлюбленной — это второй ребенок.

