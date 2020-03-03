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03.03.2020 19:22
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В Петербурге браконьеры освежевали тушу лосёнка. Полиция ищет убийц

Убитого лосёнка нашли горожане в Пушкинском районе Петербурга. Ущерб живой природе оценили в 400 тысяч рублей, сообщили в комитете по природопользованию 3 марта.

Частично разделанную тушу животного заметили в заросших сельскохозяйственных полях за Новой Ижорой накануне. Недалеко от убитого зверя обнаружили солонец (приманка для лосей) и оборудованную вышку для скрытного отстрела диких животных. По заключению ветеринаров, жертвой браконьеров стала самка лося.

Комитет по природопользованию направил в адрес полиции материалы для возбуждения уголовного дела. Ущерб животному миру специалисты оценили в 400 тысяч рублей.

«В связи с отсутствием в Санкт-Петербурге охотничьих угодий любительская и спортивная охота на территории города не проводится, то есть фактически запрещена», — добавили в Смольном.

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Комментарии (2)

serg1956
Вот пример любителей охоты, которые ни разу не убийцы, как они везде орут на форумах.
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