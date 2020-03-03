В Петербурге браконьеры освежевали тушу лосёнка. Полиция ищет убийц

Убитого лосёнка нашли горожане в Пушкинском районе Петербурга. Ущерб живой природе оценили в 400 тысяч рублей, сообщили в комитете по природопользованию 3 марта.



Частично разделанную тушу животного заметили в заросших сельскохозяйственных полях за Новой Ижорой накануне. Недалеко от убитого зверя обнаружили солонец (приманка для лосей) и оборудованную вышку для скрытного отстрела диких животных. По заключению ветеринаров, жертвой браконьеров стала самка лося.



Комитет по природопользованию направил в адрес полиции материалы для возбуждения уголовного дела. Ущерб животному миру специалисты оценили в 400 тысяч рублей.

