Не только доказательства для расследования уголовного дела о похищении человека и грабеже нашли 3 марта в ходе операции сотрудники регионального управления полиции, ФСБ, СК и Росгвардии. Находки потянут на дело о хранении оружия и, возможно, наркотиков.



Крупную сумму денег в рублях, пистолет и автомат, а также порошок и бутылку с неизвестным веществом, по данным «Фонтанки», обнаружили в квартире у подозреваемых в похищении и грабеже.