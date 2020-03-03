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03.03.2020 18:52
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Что нашли во время обысков у этнической группы похитителей в Петербурге. Наркотик, деньги, два ствола

Не только доказательства для расследования уголовного дела о похищении человека и грабеже нашли 3 марта в ходе операции сотрудники регионального управления полиции, ФСБ, СК и Росгвардии. Находки потянут на дело о хранении оружия и, возможно, наркотиков.

Крупную сумму денег в рублях, пистолет и автомат, а также порошок и бутылку с неизвестным веществом, по данным «Фонтанки», обнаружили в квартире у подозреваемых в похищении и грабеже.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Неожиданной стала для оперативников находка удостоверения помощника президента узбекского землячества на имя одного из задержанных. Мужчина 46 лет, уроженец города Ош в Киргизстане. В Петербурге основал компанию такси, на данный момент входящую в черные списки ФНС. На счету машин, зарегистрированных на него (порядка 10, среди которых два автобуса), под сотню нарушений правил дорожного движения в Петербурге и пригородах.

На данный момент для дальнейших допросов в следствие доставлены шестеро. Кому-то из них, скорее всего, будут предъявлены обвинения.

Силовики Петербурга второй день подряд проводят рейды по задержанию этнических группировок, на счету которых похищения в основном земляков.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

krasnonosov
Дорого же россиянам обойдется вскоре эта "дешевая" рабочая сила...
aaignat
Менты не думают, что их детям жить в этой прекрасной будущей стране
razdva.spb
Нам нужно больше мигрантов ©
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