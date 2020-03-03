27% россиян считают, что церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений. Причём каждый десятый гражданин РФ (9%) в этом уверен, сообщает во вторник, 3 марта, «Левада-центр».



Фото: с сайта levada.ru

Вместе с тем две трети респондентов независимой от государства социологической службы не считают, что церковь может участвовать в вопросах политического устройства страны. Вариант «скорее нет» выбирают 28% россиян, а «определённо нет» — 40%.

Не верит в существование Бога сегодня каждый десятый гражданин РФ (9%). Ещё 9% «сомневаются, что можно убедиться в его существовании». 14% россиян в Бога не верят, но верят «в некую высшую силу». 11% верят в Бога «время от времени». 17% в Бога верят, но «иногда испытывают сомнения». Каждый третий респондент «Левада-центра» (35%) «знает, что Бог существует, и не испытывает в этом никаких сомнений».



Фото: с сайта levada.ru Фото: с сайта levada.ru Фото: с сайта levada.ru

При этом 68% россиян относят себя к православным. Вторая по численности группа — граждане, которые не относят себя «ни к какому вероисповеданию», — 16%. На третьем месте приверженцы ислама — 7%. Атеисты оказались на четвёртом месте с результатом 6%. По 1% респондентов признались, что им ближе буддизм или шаманизм. Менее 1% в России насчитывается адептов протестантизма, католицизма, иудаизма и индуизма.

Соблюдать великий пост полностью или частично собираются лишь 20% россиян. 78% участников исследования «Левада-центра» сохранят в эти дни «обычный режим питания».

Ранее ВЦИОМ сообщил, что поститься в 2020 году планируют лишь 13% верующих.

Напомним, на этом фоне в Конституцию России вписывают «Бога».

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — гласит документ с поправками Владимира Путина к его же законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», который накануне был внесён в Госдуму.

