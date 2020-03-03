«Левада-центр»: Церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений, считает каждый четвёртый россиянин
27% россиян считают, что церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений. Причём каждый десятый гражданин РФ (9%) в этом уверен, сообщает во вторник, 3 марта, «Левада-центр».
Вместе с тем две трети респондентов независимой от государства социологической службы не считают, что церковь может участвовать в вопросах политического устройства страны. Вариант «скорее нет» выбирают 28% россиян, а «определённо нет» — 40%.
Не верит в существование Бога сегодня каждый десятый гражданин РФ (9%). Ещё 9% «сомневаются, что можно убедиться в его существовании». 14% россиян в Бога не верят, но верят «в некую высшую силу». 11% верят в Бога «время от времени». 17% в Бога верят, но «иногда испытывают сомнения». Каждый третий респондент «Левада-центра» (35%) «знает, что Бог существует, и не испытывает в этом никаких сомнений».
При этом 68% россиян относят себя к православным. Вторая по численности группа — граждане, которые не относят себя «ни к какому вероисповеданию», — 16%. На третьем месте приверженцы ислама — 7%. Атеисты оказались на четвёртом месте с результатом 6%. По 1% респондентов признались, что им ближе буддизм или шаманизм. Менее 1% в России насчитывается адептов протестантизма, католицизма, иудаизма и индуизма.
Соблюдать великий пост полностью или частично собираются лишь 20% россиян. 78% участников исследования «Левада-центра» сохранят в эти дни «обычный режим питания».
Ранее ВЦИОМ сообщил, что поститься в 2020 году планируют лишь 13% верующих.
Напомним, на этом фоне в Конституцию России вписывают «Бога».
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — гласит документ с поправками Владимира Путина к его же законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», который накануне был внесён в Госдуму.
Общероссийское голосование за поправки в Конституцию пройдёт 22 апреля, так как, по словам их соавтора, сенатора Андрея Клишаса, «к 19 апреля заканчивается православный пост», а 24 апреля «у наших братьев-мусульман начинается священный месяц Рамадан». Учитывать религиозные особенности буддистов и приверженцев иудаизма Клишас не стал, поскольку «это не столь многочисленные диаспоры».
Муфтий Татарстана ранее во вторник раскритиковал поправки Путина, которые вводят понятие «государствоообразующего народа».
Опрос «Левада-центра» был проведён в январе — феврале 2020 года среди 1600 человек от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста.