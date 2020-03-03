Дело историка Соколова могут рассмотреть в закрытом режиме из-за «отрицательных последствий чрезмерной публичности»

«Вчера [2 марта] предъявлено окончательное обвинение Соколову Олегу Валерьевичу в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 и частью 1 статьи 222 УК РФ — о чём ему, в моём присутствии, было объявлено в СИЗО-2 города Москвы. <...> В дальнейшем я планирую заявить о рассмотрении дела в закрытом режиме. Это обусловлено мотивами сохранения тайны личной жизни участников трагедии. Также чрезмерная публичность данного процесса уже вызвала отрицательные последствия, как для стороны защиты, так и для потерпевшей стороны», — сообщил 3 марта адвокат Александр Почуев в своем пресс-чате в WhatsApp.

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова заявил, что следствие «подошло к логическому процессуальному завершению».

По его словам, Соколов по-прежнему признает свою вину и раскаивается. Почуев посетовал на то, что в отношении его подзащитного «фактически был сформирован заочный резко негативный общественный вердикт».



Адвокат потерпевшей Александра Бакшеева, в свою очередь, уточнила «Фонтанке», что в уголовном деле 15 томов. По ее словам, чтение материалов займет полторы-две недели. По данным «Фонтанки», знакомиться с делом Соколов будет в Москве, после чего его этапируют в Санкт-Петербург.

