FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
66.33р73.42р
03.03.2020 17:44
1
Печать

Дело историка Соколова могут рассмотреть в закрытом режиме из-за «отрицательных последствий чрезмерной публичности»

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова заявил, что следствие «подошло к логическому процессуальному завершению».

«Вчера [2 марта] предъявлено окончательное обвинение Соколову Олегу Валерьевичу в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 и частью 1 статьи 222 УК РФ — о чём ему, в моём присутствии, было объявлено в СИЗО-2 города Москвы. <...> В дальнейшем я планирую заявить о рассмотрении дела в закрытом режиме. Это обусловлено мотивами сохранения тайны личной жизни участников трагедии. Также чрезмерная публичность данного процесса уже вызвала отрицательные последствия, как для стороны защиты, так и для потерпевшей стороны», — сообщил 3 марта адвокат Александр Почуев в своем пресс-чате в WhatsApp.

По его словам, Соколов по-прежнему признает свою вину и раскаивается. Почуев посетовал на то, что в отношении его подзащитного «фактически был сформирован заочный резко негативный общественный вердикт».

Адвокат потерпевшей Александра Бакшеева, в свою очередь, уточнила «Фонтанке», что в уголовном деле 15 томов. По ее словам, чтение материалов займет полторы-две недели. По данным «Фонтанки», знакомиться с делом Соколов будет в Москве, после чего его этапируют в Санкт-Петербург.

В ноябре 2019 года расчлененное тело аспирантки СПбГУ нашли в реке Мойке. По версии следствия, 63-летний историк после ссоры с 24-летней возлюбленной попытался ее задушить, после чего взял обрез малокалиберной винтовки и несколько раз выстрелил ей в голову. Ночью Соколов вынес части тела из своей квартиры и утопил их. Эксперты признали фигуранта психически здоровым и не нашли у него аффективных расстройств.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Zas
Почему Соколов до сих пор в Москве? Экспертиза завершена. Преступление совершено в Питере. Живёт Соколов в Питере. По всем нормам УПК суд должен состояться в Питере. И находиться Соколов должен в СИЗО Питера.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний