Пассажиропоток на границе с Финляндией вырос на четверть, в Светогорске — Иматре — почти наполовину

За январь — февраль на границе России и Юго-Восточной Финляндии зафиксировано 1 262 000 пересечений, что на 26% больше, чем в первых двух месяцах 2019-го. Об этом 3 марта сообщает Пограничная охрана соседней страны.

Как отметили в финском ведомстве, доля россиян в общем пассажиропотоке выросла за год с 80% до 80,5%.



В предыдущем месяце особенно резкое увеличение трафика отмечается на МАПП «Иматра» («Светогорск») — число пересечений достигло почти 133 тысяч (+44% к февралю 2019-го). На 36%, до 240 тыс., вырос турпоток через «Нуйямаа» («Брусничное»), на 20%, до 159 тыс., — через «Ваалимаа» («Торфяновка»). На поездах между Россией и Финляндией пассажиры путешествовали чаще на 13% (43 тыс.).