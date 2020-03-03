Роскомнадзор ответил на наказание НТВ в Британии. Пострадает BBC World News

Роскомнадзор выявил ряд нарушений российского законодательства в работе телеканала BBC World News. Об этом 3 марта сообщается на сайте ведомства.

РКН считает, что телеканал нарушил требования Закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В отношении издания составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ.



«Также выявлено нарушение ст. 12 Федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в части нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК», — говорится в сообщении ведомства.

