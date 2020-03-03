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03.03.2020 17:31
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Роскомнадзор ответил на наказание НТВ в Британии. Пострадает BBC World News

Роскомнадзор выявил ряд нарушений российского законодательства в работе телеканала BBC World News. Об этом 3 марта сообщается на сайте ведомства.

РКН считает, что телеканал нарушил требования Закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В отношении издания составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ.

«Также выявлено нарушение ст. 12 Федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в части нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее Роскомнадзор обещал дать зеркальный ответ на претензии британского медиарегулятора Ofcom к «НТВ-Мир Балтия». Ofcom решил оштрафовать телеканал на 20 тыс. фунтов стерлингов за передачу о Скрипалях.

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Комментарии (1)

Pilat
Слабенький ответ. Я бы для начала арестовал журналистов ВВС, конфисковал всю аппаратуру...чисто на экпертизу, вдруг это какое то оружие, потом бы выслал их в невеликую британию с запретом въезда в Россию лет на 40.
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