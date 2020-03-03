Акционист Павленский стал обвиняемым по делу о насилии в Париже. «То же самое было со мной и в России, и здесь во Франции»
Российский художник Петр Павленский, который три года назад получил политическое убежище во Франции, стал обвиняемым по делу о новогодней драке.
«Российский активист Петр Павленский находится под следствием и передан под судебный надзор за насилие при отягчающих обстоятельствах вечером 31 декабря [прошлого года]», — сообщает 3 марта издание Franceinfo со ссылкой на его адвоката.
Павленский подозревается в том, что на вечеринке в канун Нового года он нанес ранения двум мужчинам, используя для этого нож. Сам он обвинения отрицает. Это уже второе дело, возбужденное в отношении политэмигранта. Ранее его обвиняли в распространении интимных видео. Акциониста отпустили на свободу, но оставили под судебным контролем. Такое же решение судьи вынесли в отношении подруги Павленского — Александры де Таддео.
Сам акционист ответил французским властям на их языке, используя для этого Facebok. «После того как мою любовь Александру де Таддео попытались обвинить в том, что она агент ФСБ, и из этого ничего не вышло, власть сразу начала искать объяснение в сумасшествии», — заявил Павленский. Он настаивает, что французские эксперты навесили на него «ярлык патологии». «То же самое было со мной и в России, и здесь во Франции, когда на основании заключений эксперта мой арест был продлен бессрочно», — посетовал политэмигрант. Свой пост он сопроводил обложкой книги Мишель Фуко «Ненормальные», в которой публикуются исследования, приведшие к формированию в Западной Европе понятия «ненормального».