FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
66.33р73.42р
03.03.2020 17:09
0
Печать

Акционист Павленский стал обвиняемым по делу о насилии в Париже. «То же самое было со мной и в России, и здесь во Франции»

Российский художник Петр Павленский, который три года назад получил политическое убежище во Франции, стал обвиняемым по делу о новогодней драке.

«Российский активист Петр Павленский находится под следствием и передан под судебный надзор за насилие при отягчающих обстоятельствах вечером 31 декабря [прошлого года]», — сообщает 3 марта издание Franceinfo со ссылкой на его адвоката.

Павленский подозревается в том, что на вечеринке в канун Нового года он нанес ранения двум мужчинам, используя для этого нож. Сам он обвинения отрицает. Это уже второе дело, возбужденное в отношении политэмигранта. Ранее его обвиняли в распространении интимных видео. Акциониста отпустили на свободу, но оставили под судебным контролем. Такое же решение судьи вынесли в отношении подруги Павленского — Александры де Таддео.

Сам акционист ответил французским властям на их языке, используя для этого Facebok. «После того как мою любовь Александру де Таддео попытались обвинить в том, что она агент ФСБ, и из этого ничего не вышло, власть сразу начала искать объяснение в сумасшествии», — заявил Павленский. Он настаивает, что французские эксперты навесили на него «ярлык патологии». «То же самое было со мной и в России, и здесь во Франции, когда на основании заключений эксперта мой арест был продлен бессрочно», — посетовал политэмигрант. Свой пост он сопроводил обложкой книги Мишель Фуко «Ненормальные», в которой публикуются исследования, приведшие к формированию в Западной Европе понятия «ненормального».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний