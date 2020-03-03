Акционист Павленский стал обвиняемым по делу о насилии в Париже. «То же самое было со мной и в России, и здесь во Франции»

Российский художник Петр Павленский, который три года назад получил политическое убежище во Франции, стал обвиняемым по делу о новогодней драке.



«Российский активист Петр Павленский находится под следствием и передан под судебный надзор за насилие при отягчающих обстоятельствах вечером 31 декабря [прошлого года]», — сообщает 3 марта издание Franceinfo со ссылкой на его адвоката.



Павленский подозревается в том, что на вечеринке в канун Нового года он нанес ранения двум мужчинам, используя для этого нож. Сам он обвинения отрицает. Это уже второе дело, возбужденное в отношении политэмигранта. Ранее его обвиняли в распространении интимных видео. Акциониста отпустили на свободу, но оставили под судебным контролем. Такое же решение судьи вынесли в отношении подруги Павленского — Александры де Таддео.

