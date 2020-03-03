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03.03.2020 16:04
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Счета семьи Навального заблокировали из-за иска Дерипаски на 1 рубль

РБК выяснило первые подробности исковых требований миллиардера Олега Дерипаски к Алексею Навальному, в обеспечение которых счета всех членов семьи, включая несовершеннолетнего сына, оппозиционного политика были заблокированы утром 3 марта.

По данным издания, Дерипаска потребовал от основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 1 руб. Бизнесмен также хочет, чтобы Навальный опроверг «ложные обвинения о том, что Дерипаска незаконно пользовался поддержкой государства на нерыночных условиях». Об этом изданию сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

По словам адвоката, сумма иска обусловлена тем, что основная его цель в защите деловой репутации.

Сообщения о том, что на счете «минус 75 млн рублей», пришли сегодня супруге политика, его детям и родителям. Чуть позже стало известно, что это может быть связано с иском, который поступил от Дерипаски Олега Владимировича в Арбитражный суд Москвы 26 февраля.

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Комментарии (3)

prosto_5e4ce2877d5fb
В Ф-ке следят за тем, кто и какие новости на её сайте размещает?
Вот, что было написано тремя часами ранее:
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Потом я лезу сам в интернет-банк и вижу, что и у меня все карточки заблокированы. «Постановление следователя в рамках уголовного дела такого-то». Сумма «минус 75 миллионов» безошибочно указывает на «дело ФБК», — добавил Навальный.
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Никакой Дерипаски с рублёвым иском и в помине нету.
Mr_Pu
Выплатит Алешка 1 рубль по иску, а позора будет!!!
Komarinsk2019
Какая тут есть и достоинство, особенно после Рыбки, смешно. Понятно, что Дерипаска особенно совестью не страдает, но это уж совсем днище.
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