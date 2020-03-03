Счета семьи Навального заблокировали из-за иска Дерипаски на 1 рубль
РБК выяснило первые подробности исковых требований миллиардера Олега Дерипаски к Алексею Навальному, в обеспечение которых счета всех членов семьи, включая несовершеннолетнего сына, оппозиционного политика были заблокированы утром 3 марта.
По данным издания, Дерипаска потребовал от основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 1 руб. Бизнесмен также хочет, чтобы Навальный опроверг «ложные обвинения о том, что Дерипаска незаконно пользовался поддержкой государства на нерыночных условиях». Об этом изданию сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников.
По словам адвоката, сумма иска обусловлена тем, что основная его цель в защите деловой репутации.
Сообщения о том, что на счете «минус 75 млн рублей», пришли сегодня супруге политика, его детям и родителям. Чуть позже стало известно, что это может быть связано с иском, который поступил от Дерипаски Олега Владимировича в Арбитражный суд Москвы 26 февраля.