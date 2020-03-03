Охранника стройки на Дальневосточном заперли в контейнере. Он просидел в ящике всю ночь
Трое мужчин заперли в контейнере сторожа стройки в Невском районе Петербурга, предварительно отобрав у него телефон.
Как стало известно «Фонтанке», заявление от охранника поступило в петербургскую полицию утром 3 марта. Пострадавший рассказал, что во время смены у дома 10 по Дальневосточному проспекту трое неизвестных ему людей запихнули его в контейнер и заперли дверь. Что они делали на площадке после этого, неизвестно. Сейчас сотрудники компании-застройщика проводят инвентаризацию, пытаясь установить, для чего сторожа лишили свободы — чтобы украсть оборудование или ради шутки. Также полиция изымает записи с камер видеонаблюдения.
Отметим, что освободиться пленнику удалось только утром.