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03.03.2020 16:06
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Охранника стройки на Дальневосточном заперли в контейнере. Он просидел в ящике всю ночь

Трое мужчин заперли в контейнере сторожа стройки в Невском районе Петербурга, предварительно отобрав у него телефон.

Как стало известно «Фонтанке», заявление от охранника поступило в петербургскую полицию утром 3 марта. Пострадавший рассказал, что во время смены у дома 10 по Дальневосточному проспекту трое неизвестных ему людей запихнули его в контейнер и заперли дверь. Что они делали на площадке после этого, неизвестно. Сейчас сотрудники компании-застройщика проводят инвентаризацию, пытаясь установить, для чего сторожа лишили свободы — чтобы украсть оборудование или ради шутки. Также полиция изымает записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что освободиться пленнику удалось только утром.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Serg_I
Теперь компания-застройщик лихорадочно соображает, что можно "повесить" на этих гопников, а что придётся самим прятать....
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