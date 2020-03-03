Латвийские власти решили заблокировать «Яндекс.Такси». Представители сервиса уверяют, что он работает

Дирекция автотранспорта Латвии решила заблокировать «Яндекс.Такси» в своей стране.



Как пишет 3 марта DELFI, без регистрации компания не может предоставлять свои услуги в Латвии, поэтому операторов связи попросили её заблокировать. Единственным приложением в стране, которое прошло регистрацию, является эстонский Bolt.



Как пообещали в дирекции автотранспорта, блокировка будет снята, как только приложение зарегистрируется в Латвии. В «Яндекс.Такси» «Фонтанке» заявили, что пока у них в Латвии все работает штатно.

