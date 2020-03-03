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03.03.2020 16:01
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Латвийские власти решили заблокировать «Яндекс.Такси». Представители сервиса уверяют, что он работает

Дирекция автотранспорта Латвии решила заблокировать «Яндекс.Такси» в своей стране.

Как пишет 3 марта DELFI, без регистрации компания не может предоставлять свои услуги в Латвии, поэтому операторов связи попросили её заблокировать. Единственным приложением в стране, которое прошло регистрацию, является эстонский Bolt.

Как пообещали в дирекции автотранспорта, блокировка будет снята, как только приложение зарегистрируется в Латвии. В «Яндекс.Такси» «Фонтанке» заявили, что пока у них в Латвии все работает штатно.

«Сервис работает в штатном режиме. В настоящее время «Яндекс.Такси» находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии. Мы в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидаем, что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей», — рассказали в пресс-службе.

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