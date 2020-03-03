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03.03.2020 16:16
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На Калининской овощебазе проверили 200 мигрантов. Работники махали вслед автозакам

В отделы полиции после проверки документов у трудовых мигрантов в Калининском районе Петербурга уехали 40 человек. Их ждут дополнительные проверки и штрафы. Видеозапись с рейда 3 марта публикует региональное управление МВД. Нарушителей миграционного режима, как сообщалось ранее, искали на Калининской овощебазе. Проверили порядка 200 иностранцев, большая часть которых оказалась легализована. 40 человек уехали в отдел для дальнейшей проверки.

видео:пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На запись попал момент, когда девушка-иностранка машет рукой кому-то в автозаке. На рейд сотрудники полиции ехали утром длинной колонной вместе с ОМОНом.

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