На Калининской овощебазе проверили 200 мигрантов. Работники махали вслед автозакам
В отделы полиции после проверки документов у трудовых мигрантов в Калининском районе Петербурга уехали 40 человек. Их ждут дополнительные проверки и штрафы. Видеозапись с рейда 3 марта публикует региональное управление МВД. Нарушителей миграционного режима, как сообщалось ранее, искали на Калининской овощебазе. Проверили порядка 200 иностранцев, большая часть которых оказалась легализована. 40 человек уехали в отдел для дальнейшей проверки.
видео:пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На запись попал момент, когда девушка-иностранка машет рукой кому-то в автозаке. На рейд сотрудники полиции ехали утром длинной колонной вместе с ОМОНом.