Итальянский посол пообещал смелым россиянам бесплатные визы, если они не передумают ехать к очагу коронавируса

О мерах поддержки туристической отрасли 3 марта сообщается на странице диппредставительства Италии в России в Facebook, обращение записано от лица посла Паскуале Терраччано. «Наблюдается вызывающее озабоченность активное распространение неточных сведений о санитарной обстановке в нашей стране, которые не соответствуют реальным характеристикам феномена инфекции, по-прежнему в значительной мере ограниченного несколькими небольшими участками, расположенными в немногочисленных регионах», — рассказывает он о заблуждениях туристов. Терраччано отметил, что болезнь затронула лишь 0,1% итальянских городов, это площадь, «составляющая 0,05% территории страны».

Визы, выданные под поездки в Италию на март, апрель и май, можно бесплатно продлить на год, если запланированная в эти месяцы поездка будет перенесена из-за коронавируса. Так о туристах из России позаботились в посольстве.

«Наши российские друзья всегда будут желанными гостями в Италии, и мы не хотим, чтобы из-за этой чрезвычайной ситуации российские граждане оказывались вынуждены отменять зарезервированные туристические услуги, уже приобретённые туристические поездки в Италию. Поэтому я распорядился, чтобы все те, кто получил визу со сроком действия на период март — апрель — май, смогли безвозмездно переоформить её на годовую визу, обратившись в визовые центры VMS на всей территории России», — пообещал посол.



Визы смогут получить только те туристы, которые перенесут, а не отменят поездку. Отметим, такая инициатива не противоречит визовому кодексу Евросоюза — менять или отменять сборы за годовую визу отдельные страны могут в случаях, «представляющих общественный интерес или по гуманитарным причинам».



Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию 27 февраля. Как ранее писала «Фонтанка», в Милане и других северных городах резко сократилось количество туристов, опустели полки магазинов. В петербургской инфекционной больнице большинство госпитализированных с подозрением на коронавирус в настоящее время приехали в город из Италии.

