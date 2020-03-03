АСВ нанимает охотников за миллиардами беглых банкиров. Наградой будет процент от суммы долга
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает инвесторам за вознаграждение найти активы владельцев 44 лопнувших банков. Подрядчики будут брать на себя все финансовые издержки, а взамен получат процент от суммы, которую помогут взыскать. Работать придется с проблемными клиентами, в том числе и с десятилетней выдержкой.
Как уточняет агентство 3 марта, общая сумма требований к контролировавшим ликвидируемые финансовые организации бизнесменам в настоящее время составляет 95,5 млрд рублей. При отборе кандидатов в охотники будут смотреть на деловую репутацию, опыт аналогичной работы в России и за рубежом.
Полный список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ. Заявки от желающих будут приниматься до 6 мая 2020 года.
Ранее Банк России предложил опустить «железный занавес» для собственников и топ-менеджеров проблемных банков.